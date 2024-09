Sebastián Yatra recordó entre risas dramático momento que vivió en plena fiesta

Sebastián Yatra, quien hace poco anunció su participación en un importante musical de Broadway, sorprendió a su comunidad de seguidores en horas recientes al recordar una anécdota que, hasta el momento, era desconocida.

”Una vez estuve en la cárcel”, Sebastián Yatra

En una entrevista con el programa Se extraña a la Nona, el nuevo protagonista de Chicago contó los detalles del día en que, tras salir de fiesta con unos amigos en Estados Unidos, resultó detenido en medio de un fuerte altercado.

Según contó Sebastián Yatra en el mencionado espacio, hace varios años se fue de viaje a Panama City con un grupo de amigos para disfrutar de la tradicional fiesta de primavera.

“Una vez estuve en la cárcel. Fue en Panama City, en Florida. Llegué con mis amigos, hicimos todo el viaje, y nos íbamos a ir para allá. Es como una semana de febrero que todo el mundo sale de fiesta de las universidades y yo me fui con mis amigos para allá, y yo con el carnet falso de mi hermano, el DNI”, expresó inicialmente.

Lo que parecía ser un día de ensueño resultó convertido un amargo momento, cuando el consumo de alcohol desató algunos problemas entre los acompañantes de Yatra y otras personas, por lo que decidieron irse a descansar al hotel. Sin embargo, en este lugar la tensión aumentó y el cantante resultó involucrado dentro de un conflicto en el que no tenía nada que ver.

“Una cosa llevó a la otra y unos manes me empezaron a perseguir, así que me querían cascar. Entonces salí por un balcón para cruzarme a otro y escaparme de ellos, pero me vio la policía ahí abajo corriendo, entonces dijeron: ‘¡Stop! Hands on the f*cking heads’. Tocó manos arriba porque estaba cerrada la puerta para volver a entrar al hotel”, agregó Sebastián Yatra.

“Había como mil borrachos gringos ahí, y llega uno y grita: ‘Spring Break motherf*ckers’ ¡Y empiezan a gritar todos!, y yo así sin camisa, con un frío el berraco ¡No tenía absolutamente nada! Me agarró la policía y me llevaron a la cárcel, pasé 27 horas ahí”, concluyó el artista de Medellín, quien celebrará su cumpleaños número 30 el próximo 25 de octubre.