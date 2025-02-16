Selena Gómez celebró en México su despedida de soltera con mariachis, playa y yate

Selena Gómez se encuentra en la recta final de los preparativos para su boda con el productor musical Benny Blanco. La artista compartió en redes sociales varios momentos de su despedida de soltera, celebrada en Cabo San Lucas, México, un encuentro íntimo y festivo en el que estuvo rodeada de amigas cercanas y familiares.

La cantante y actriz de 33 años disfrutó de un fin de semana marcado por actividades en la playa, paseos en yate y un ambiente relajado que sus seguidores han calificado como “auténtico” y “refrescante”. La celebración incluyó música en vivo, decoración personalizada y una serie de looks blancos que dejaron ver un adelanto de su estilo nupcial.

Una celebración íntima con mariachis y proyección de cine

Entre los momentos más comentados estuvo la llegada de un grupo de mariachis que recibió a la intérprete de Love You Like a Love Song y a sus invitadas con canciones tradicionales. También se realizó una cena a la luz de las velas frente al mar, donde Gómez lució un vestido crochet blanco. La velada cerró con la proyección de la película Wedding Crashers directamente en la arena, un detalle que aportó un toque divertido a la despedida.

Durante la estadía, Gómez compartió con amigas como Raquelle Stevens, Ashley Cook, Courtney Lopez y su prima Priscilla DeLeon. En redes sociales circularon imágenes de las asistentes con sudaderas blancas a juego y accesorios personalizados que llevaban las iniciales “S+B”, en referencia a Selena y Benny. Además, la decoración incluyó globos con las palabras “BRIDE” y “MRS LEVIN”, aludiendo al apellido real de su prometido.

Moda nupcial: de bikinis bordados a vestidos de perlas

La moda fue otro de los grandes protagonistas del fin de semana. Selena Gómez optó por una serie de atuendos blancos que evocaban la tradición nupcial. Entre ellos destacaron un bikini con velo bordado con la frase bride to be, un vestido largo de Cult Gaia y un conjunto de bikini scalloped de L’Space. Uno de los looks más comentados fue un minivestido bordado con perlas y lentejuelas de la firma Retrofête, valorado en 1.498 dólares.

La elección de vestuario mostró una mezcla entre frescura y sofisticación, en línea con la imagen pública que ha cultivado en los últimos años. Para muchos, se trató de un anticipo del estilo que podría lucir en su boda, prevista para septiembre de 2025, aunque la pareja aún no ha confirmado la fecha exacta.

Mientras Gómez celebraba en Cabo San Lucas, Benny Blanco disfrutó su propia despedida de soltero en Las Vegas. Allí, el productor compartió en Instagram algunos momentos de cenas con amigos, visitas a spas y actividades más discretas en contraste con el ambiente playero y festivo de la cantante.