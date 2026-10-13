Selma Bleir y su incidente en avión. Quiso abrir la puerta y mordió un auxiliar¿Qué le pasó?

Selma Blair, que interpretó a Vivian Kesington en la comedia ‘Legalmente rubia’, habría sufrido, según su representante, una emergencia médica en el avión luego de pasar muchas horas en el set de grabación y no haber tomado sus medicamentos.

Según las informaciones registradas por el control de tráfico aéreo y difundidas por varios medios de comunicación sobre el tema, se escucha al piloto del avión decir: “sangrado nasal y algunas marcas de mordeduras”, refiriéndose al incidente ocurrido con la actriz, quien habría tratado de abrir la puerta del avión en el que viajaba y posteriormente, agredió a dos auxiliares de vuelo. A una la habría mordido y a otra la habría golpeado. Ambas fueron llevadas a urgencias luego del aterrizaje.

CNN reveló que mientras a Selma la trasladaban desde el aeropuerto JFK hacia el hospital Jamaica, de Nueva York, habrían seguido las agresiones, al lograr soltar su pierna de la camilla en la que estaba. Primero habría pateado a un policía y posteriormente, a una enfermera.

Tras ser arrestada, la actriz pasó la noche detenida. Este lunes 12 de octubre, Selma se presentó en el Tribunal. El representante de la actriz atribuyó el comportamiento a causas relacionas con su salud. “Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable”, dijo en un comunicado.

En el mencionado trayecto la actriz viajaba con su perro que una vez en tierra habría quedado en manos del representante de la artista.

Por su parte, la aerolínea Delta Air Lines emitió un comunicado sobre el incidente indicando que "tiene tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre lo primero".

Selma, quien fue puesta en libertad luego de pagar una fianza de 20 mil dólares, enfrenta ahora dos cargos por agresión. La actriz, que se declaró inocente en el Tribunal Penal de Queens y atribuyó los hechos a haber omitido su medicamento, podría enfrentar una pena de entre dos y siete años, en caso de ser hallada culpable. Tendrá que presentarse en el Tribunal el próximo 19 de enero.

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Blair, de 54 años, fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018, una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y para la que no existe cura. En 2021 anunció que la enfermedad estaba en remisión.

Selma Blair tuvo otro incidente en un avión

Este no es el primer incidente de la actriz en un avión. En el 2016, mientras viajaba de Cancún a Los Ángeles tuvo un comportamiento errático que la llevó a ser retirada de la aeronave en una camilla.

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En una entrevista posterior dada a Vanity Fair explicó que esa acción se debió a que había mezclado alcohol con medicamentos, “un gran error” que la llevó a “perder el conocimiento y decir y hacer cosas de las que me arrepiento profundamente”. Tampoco sería la primera vez que agrede a alguien mordiéndolo. En sus memorias publicadas en el 2022 admitió haber agredido a Kate Moss de esa manera.

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