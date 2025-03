Señalan a jurado de ‘La voz Kids’ por ir a concierto de Shakira tras criticarla

El músico mexicano Aleks Syntek, que conformó el jurado de ‘La voz Kids’ en Colombia, se ha hecho muy conocido no solo por su música e indiscutible talento, sino por opinar abiertamente de cuando algo no le parece. Ya se había pronunciado sobre su poco o nulo gusto por el reguetón.

Ahora que en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ Shakira llegó con siete presentaciones a Ciudad de México, muchas celebridades fueron a ver a la colombiana más famosas del mundo. Celebridades como Eva Longoria, Rebeca de Alba, Juan Pablo Zurita, Eugenia Derbez y Aislin Derbez, entre otros, se deleitaron con el show de la barranquillera que ya superó el millón de espectadores de su más reciente tour, instalándolo como el más exitosos de su carrera.

Aleks Syntek se unió al grupo de famosos y acudió al recital del pasado viernes 28 de marzo, del Estadio GNP Seguros junto a su hija Natalia. Luego del concierto fue a backstage y se tomó una foto con la barranquillera, que luego presumió en sus redes sociales.

Aleks Syntek fue al concierto de Shakira pese a haberla criticado

Sin embargo, lejos de obtener comentarios positivos muchos cibernautas comenzaron a atacarlo y a tildarlo de incoherente, pues le recordaron al mexicano que criticó la música reciente de Shakira y de alguna manera, la señaló de poner en evidencia su vida privada en sus canciones.

Fue en el podcast +Pedido que Syntek le dijo a Gabo Ramos, el anfitrión que le parecía que Pies descalzos era una gran producto, pero no opinaba lo mismo de la música actual de la colombiana.

“Fíjate que esta es la Shakira que extrañamos todos ¿no?, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas, sólo por eso me quedo con el disco, pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz, la verdad... y creo que mucha gente tampoco”, fueron algunas de las declaraciones de Syntek.

Adicionalmente, el músico recordó el tema “No”, que Shakira compuso junto a Gustavo Cerati y se refirió a la estrofa que dice “no se puede vivir con tanto veneno”, insinuando que la artista podría vivir con mucho veneno.

“Y digo, ¿ya viste que sí se puede vivir con un chorro de veneno?, esa es mi forma de pensar, a ver... a lo mejor sí entiendo que esté muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos?, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular de mis hijos, seguirá siempre siendo sus papás, al final le está dando una patada al papá de sus hijos y eso no está tan padre”, dijo Syntek.

Ante la avalancha de críticas por su post, junto a Shakira, Aleks decidió borrar la publicación, sin embargo, para cuando lo hizo ya muchos cibernautas habían hecho captura de pantalla.

