Setlist del primer concierto de Shakira: así inició el tour ‘Las mujeres ya no lloran’

El pasado 11 de febrero, Shakira dio inicio a su gira Las mujeres ya no lloran World Tour con un memorable concierto en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en Brasil.

La estrella colombiana, conocida por su energía y carisma en el escenario, no decepcionó a los miles de fanáticos que asistieron al evento, ni mucho menos a quienes agotaron las entradas para las 24 fechas programadas en la región ¿Qué canciones interpretó en su primera presentación?

Setlist de Shakira en el estreno de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

La lista de canciones del concierto inaugural fue una mezcla perfecta de sus grandes éxitos y los temas más populares de su reciente álbum. Desde el primer acorde de La Fuerte, hasta el cierre con BZRP Music Sessions #53, la barranquillera llevó al público en un viaje musical que abarcó toda su carrera.

Canciones icónicas, como Hips Don’t Lie, La Tortura y Waka Waka, hicieron vibrar a los fanáticos más antiguos; mientras que éxitos más recientes, como Acróstico, Monotonía y Copa Vacía, demostraron que la artista sigue conectando con nuevas y jóvenes audiencias.

Esta fue el setlist de Shakira en su primer concierto:

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Cómo, Dónde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Poem To A Horse

Te Aviso, Te Anuncio

Whenever, Wherever

Waka Waka

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Cada canción estuvo acompañada por coreografías intensas y cambios de vestuario que añadieron un toque especial al primer concierto de Shakira en Las mujeres ya no lloran World Tour.

“¡Río, no podría haber pedido una mejor compañía para empezar la gira! Gracias por todo tu amor, calor y energía en una noche inolvidable. São Paulo, ¿estás listo?”, comentó la cantante de 48 años en redes sociales.

La carta de Shakira a sus fanáticos

Horas antes de dar inicio a Las mujeres ya no lloran World Tour, la colombiana compartió en redes sociales un emotivo escrito que dedicó a quienes la han acompañado durante toda su carrera, así como a aquellos “lobos y lobas” que hasta ahora se unen a su manada.

“Escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde y en cada paso. Durante doce meses, por catorce horas al día, estuve preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida. Sé que la perfección no existe, pero sí sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida”, expresó inicialmente.

“Esta noche no será solo para verme cantar, será para aullar, sentir y gritar lo que no nos animamos a decir aún; bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Lo que hemos construido juntos no es solo música, es un pacto y es un lenguaje, es el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada, así que, después de esta noche, cada uno de ustedes estará conmigo para siempre”, concluyó Shakira en su carta.