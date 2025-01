Shaira dejó la soltería. Publicó foto con su nuevo novio

Shaira Selena Peláez Ruiz, conocida simplemente como Shaira, es una artista que ha destacado en la música desde que era niña, cuando participó y ganó la versión infantil del Factor X (2011). Razón por la que miles de personas han seguido de cerca su crecimiento personal y profesional.

Precisamente, fueron todos estos seguidores los que quedaron sorprendidos con una reciente publicación de la santandereana, quien dio a conocer que se dio una nueva oportunidad en el amor.

La foto de Shaira con su nuevo novio

En la tarde del 19 de enero, la artista de música regional colombiana sorprendió al público de sus redes sociales con una foto en la que quedó en evidencia su romance.

La imagen muestra a Shaira, a bordo de un yate en Guatapé (Antioquia), besando a un hombre del que poco se sabe. Además, la publicación incluyó una especial dedicatoria: la canción Motivos, interpretada por el mexicano Luis Miguel.

“Y me quedo mirándote a ti, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi mejor motivo eres tú”, fue el fragmento que acompañó el posteo en cuestión.

Las reacciones a esta instantánea no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que esta es la primera vez que Shaira comparte una foto en redes sociales junto a una pareja sentimental.

Shaira y su nuevo novio. Fotografía por: Captura de pantalla

“No sé quién es, pero es un hombre muy afortunado”, “el verdadero quién pudiera”, “ese hombre tiene todo lo que yo he soñado en mi vida” y “llévala a la luna por mí”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Así terminó Shaira su pasada relación amorosa

En una entrevista que concedió a Tropicana en diciembre pasado, la artista de 21 años habló sobre su más reciente ruptura amorosa, la que calificó como “cruel”.

“Yo le terminé de una manera muy cruel. Solamente me desaparecí. Era una relación muy tóxica, y hubo una noche en la que me quedé hablando con él hasta las 3 de la mañana y él se quedó hablándome como… cosas de manipulación. Haciéndose la víctima, esa vez mi mamá me vio llorar y me dijo: que sea la última vez que va a llorar por él. Yo dije: sí, suficiente. No lo bloqueé. Al día siguiente me envió como 10 mensajes. Me dijo: buenas, yo no respondí. Pasó una semana y no respondí, pasaron meses y luego volvimos a hablar como un año después y eso fue un mierdero. Cuando yo tomo una decisión, soy muy radical y me paro en la raya”, explicó Shaira.