Shakira anunció sorpresa para sus fanáticos que incluye a Alejandro Sanz

expectativa. A pocas semanas de iniciar su esperada gira Las mujeres ya no lloran World Tour, la barranquillera compartió una noticia que no solo emociona a sus seguidores, sino que promete un momento especial en su primer concierto en Estados Unidos.

La sorpresa que Shakira prepara junto a Alejandro Sanz

A través de un video publicado en Instagram, la artista reveló que no estará sola en su debut en Charlotte el próximo 13 de mayo. Aunque inicialmente jugó con la curiosidad de sus fans, pronto soltó el nombre que encendió el entusiasmo: Alejandro Sanz.

“Ya casi empieza mi gira en los Estados Unidos, estoy muy emocionada. Voy a tener a varios de mis colegas acompañándome y a que no adivinan quién va a estar dándome suerte en mi primer concierto en Charlotte el 13 de mayo: Alejandro Sanz”, anunció Shakira con una sonrisa cómplice.

La noticia generó una ola de comentarios en redes, especialmente por el lazo artístico y personal que une a la colombiana y al español desde hace años. Su colaboración en el exitoso tema La Tortura (2005) marcó una época y desde entonces ambos artistas han mantenido una sólida amistad, que ahora promete revivir la magia en el escenario.

Alejandro Sanz, por su parte, no tardó en responder al llamado. En sus historias de Instagram, el español compartió su entusiasmo: “Shaki, no podía faltar. No sabes las ganas que tengo de subirme a un escenario contigo y disfrutar, así que nos vemos en Charlotte. Además, es tu primer concierto en Estados Unidos, ¿qué más puedo pedir? Te quiero, te mando un besito”.

La reina @Shakira y @AlejandroSanz juntos otra vez… eso es fuego garantizado. Cada vez que se unen en el escenario, hacen magia. ¡Estoy deseosa de verlos!🔥♥️ pic.twitter.com/Fc9ADyMlfi — jeas❤ Shakira💎 (@Panucci06Rincon) April 25, 2025

Este reencuentro ha disparado las expectativas sobre lo que podría ocurrir en el show de apertura. Muchos fanáticos ya especulan con una interpretación en vivo de La Tortura, aunque ni Shakira ni Sanz han confirmado qué canción compartirán en tarima. Lo que sí parece seguro es que será uno de los momentos más memorables de la gira.

Las mujeres ya no lloran World Tour recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y, posteriormente, continuará por Latinoamérica y Europa, en uno de los regresos más esperados de Shakira a los escenarios internacionales.

La amistad de Shakira y Alejandro Sanz

La complicidad entre ambos artistas no es nueva. Desde que unieron sus voces en La Tortura, en 2005, su relación se ha fortalecido tanto en lo artístico como en lo personal. El éxito de la canción —que dominó listas de popularidad en todo el mundo y se convirtió en un himno de la música en español— selló una alianza que ha perdurado con los años.

Fuera de los escenarios, Shakira y Alejandro Sanz han manifestado públicamente su admiración y cariño mutuo en diversas ocasiones. Alejandro ha apoyado a Shakira en momentos cruciales de su carrera y vida personal, mientras que la colombiana ha descrito al madrileño como uno de sus grandes amigos dentro de la industria.

Incluso en entrevistas, no han ocultado el afecto que se tienen, y en redes sociales suelen intercambiar mensajes cómplices, especialmente en fechas especiales o anuncios importantes.