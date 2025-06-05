¿Shakira besó a misterioso hombre en un concierto? Revelan la verdad del video

En días recientes, Shakira volvió a ser tendencia mundial, esta vez no por su música sino por un video que desató todo tipo de teorías en redes sociales. Las imágenes, grabadas durante su concierto del 24 de septiembre en Veracruz, México, parecían mostrar a la artista besando a un hombre del equipo técnico en plena presentación, lo que generó especulaciones sobre un posible nuevo romance.

El clip se viralizó rápidamente y, como suele ocurrir, las interpretaciones no tardaron en multiplicarse. Algunos fans aseguraban que se trataba de un gesto cariñoso entre la cantante y un supuesto nuevo amor, mientras otros pedían cautela y señalaban que podría tratarse de un malentendido. Lo cierto es que el momento, captado desde una de las zonas cercanas al escenario, mostraba a Shakira inclinándose hacia un misterioso hombre y acercando su rostro al de él.

La verdad sobre el video de Shakira ‘besando’ a otro hombre

Días después se conoció la verdad detrás del supuesto beso. Según revelaron medios internacionales, entre ellos Univisión, el misterioso hombre no era su pareja ni hubo tal beso: lo que realmente estaba ocurriendo era que la cantante estaba recibiendo oxígeno en medio del concierto.

Otro ángulo del mismo video mostró con claridad que el integrante del equipo sostenía un pequeño dispositivo que Shakira inhalaba, tal como lo había hecho días antes durante su presentación en Ciudad de México. En esa ocasión, la barranquillera fue vista detrás del escenario utilizando oxígeno antes de salir al show, lo que incluso generó preocupación entre sus seguidores por un posible cuadro de agotamiento o dificultades respiratorias.

Todo apunta a que la artista habría recurrido nuevamente a este apoyo médico en Veracruz, probablemente para mantener su rendimiento vocal y físico durante su exigente gira. El gesto, visto desde un ángulo desfavorable, terminó dando pie a una ola de rumores infundados que rápidamente se aclararon.

@letengoelchisme 😱 ¿Shakira besando a un misterioso hombre en pleno show?👀 Un ángulo de cámara hizo pensar que la barranquillera estaba besando a alguien en pleno concierto 🤯💋… pero otra toma reveló que en realidad ¡solo estaba tomando agua! 💦😂 Las redes no tardaron en reaccionar con todo tipo de comentarios. ¿A ti también te engañó la imagen? 👀 ♬ sonido original - Letengoelchisme - Letengoelchisme

Con la polémica ya desmentida, Shakira continúa concentrada en su tour y en los preparativos de sus próximas presentaciones. Mientras tanto, el episodio sirve como recordatorio de lo fácil que una imagen puede desatar versiones erradas en redes sociales, sobre todo cuando se trata de una figura del tamaño de la artista colombiana, que sigue siendo el centro de atención en cada paso que da.

