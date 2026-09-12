¿Shakira contrató detective para vigilar a Piqué? Esto reveló Jordi Martin: “Es muy lista”

La historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué llegó a su fin en junio de 2022, después de más de diez años juntos y dos hijos, Milan y Sasha. El 4 de junio de ese año, la pareja hizo oficial su separación a través de un comunicado conjunto, luego de que medios internacionales y redes sociales rumoraran desde meses antes sobre problemas en su relación. Aunque no detallaron las razones detrás de su ruptura, días después empezaron a surgir muchas versiones sobre una supuesta infidelidad de Piqué con Clara Chía. La relación entre el exfutbolista y la joven fue captada por los paparazzi poco después de que se anunciara la separación.

Recientemente, el paparazzi español Jordi Martin, quien ha estado al tanto de la relación durante años, compartió algunos detalles en diálogo con Maite Peñoñori sobre lo que, según él, sucedidó antes de que la separación se hiciera oficial. Según él, Shakira llegó a contratar a un detective privado debido a sus sospechas sobre Piqué.

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“Hubo una crisis grande”: revela Jordi Martin sobre Shakira y Piqué

El reconocido fotógrafo aseguró que la cantante colombiana habría tomado esa decisión para que el detective vigilara los pasos del exfutbolista mientras ella estaba en Estados Unidos por cuestiones de trabajo.

“A mí me dijeron que ellos estaban muy mal. Ellos hacen un viaje a Florida, a Orlando, y parece que Piqué ahí le plantea la ruptura. Ella se queda extrañada y le dice: ‘bueno, pues me voy ahora a un talent show a Estados Unidos. Estos 17 días que voy a estar fuera te vienen bien para despejarte’ y él dice: ‘no, que estoy agobiado’. Entonces ella, que es muy lista, le mete un detective», reveló.

Esa investigación dejó algunas pistas que hicieron que las sospechas de la cantante aumentaran aún más. “Cuando regresa, el detective le dice: ¿estamos viendo cosas raras. Se está viendo con una persona, pero no hay un beso ni nada’”, contó.

Según la historia, esa mujer sería Clara Chía, quien formaba parte de Kosmos, la empresa que fundó el exfutbolista. “Ahí es cuando a mí me llega el rumor. Yo sé que ellos hablaron, hubo una crisis grande, Piqué se va de casa, pero en el mes de mayo del 2022, él regresa a la casa, conviven un mes, en ese mes explota todo y él decide abandonar la casa familiar y se va al piso de la calle Muntaner, al famoso piso de soltero y ahí es donde ya empieza a vivir con Clara”, aseguró el paparazzi.

Finalmente, la pareja anuncia su ruptura, la cantante barranquillera inicia una nueva vida en Estados Unidos y el exjugador del Barcelona hace público su romance con Clara Chía. “Llega un momento en que Shakira no aguanta más la presión y decide mudarse a Miami. La dejó con una deuda astronómica”.