Shakira dedicó emotivas palabras a Chris Martin en pleno concierto: ‘Gracias por tanto’

En medio de una de las giras más exitosas de Coldplay, la noche del sábado en el Hard Rock Stadium de Miami tuvo un momento inesperado y profundamente emotivo: Shakira, quien asistía como espectadora junto a sus hijos, fue homenajeada en pleno concierto por Chris Martin, líder de la banda.

Chris Martin mencionó a Shakira en un concierto de Coldplay

Todo ocurrió cuando Martin hizo una pausa durante el show para dedicar unas palabras especiales. Tras interpretar el clásico “Yellow”, mencionó con afecto una de las canciones más emblemáticas de la colombiana: “Hips Don’t Lie”, generando la ovación del público. Aunque Shakira no subió al escenario, su presencia fue reconocida con cariño por el vocalista, quien se refirió a ella como “una de las grandes”.

La reacción de Shakira no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió imágenes del momento en que disfrutaba del concierto junto a sus hijos Milan y Sasha, y agradeció públicamente el gesto:

“¡Nunca pensé que escucharía eso! Coldplay, gracias por el guiño a una de mis canciones favoritas. Gracias por recibirnos y compartir tu talento, humanidad y bondad. Y por enviar un mensaje de tolerancia y amor al mundo. ¡Todos lo necesitamos!”. Además, añadió un mensaje personal dirigido a Martin: “Gracias por tenerme a mí y a mis chicos para formar parte de un momento tan especial. Gracias también por tus amables palabras.”

El reencuentro entre ambos artistas no se limitó a ese momento en tarima. Tras bambalinas, Shakira compartió una cálida charla con Chris Martin, y se les vio sonrientes en fotografías difundidas por medios internacionales. La cercanía entre ambos artistas no es nueva: en 2017, compartieron escenario en el festival Global Citizen en Hamburgo, donde interpretaron juntos “Yellow” y temas de la barranquillera como “Chantaje” y “Me enamoré”.

¿Qué dijo Shakira sobre Chris Martin?

Pero este reencuentro tuvo un matiz más íntimo. En su reciente concierto en Los Ángeles, Shakira volvió a mencionar al líder de Coldplay durante una de sus presentaciones.

“Esta canción es para todos los que me apoyaron cuando no estaba dando lo mejor de mí. Chris, sos uno de ellos, lo sabés. Muchas gracias por intentar arreglarme. Mis amigos y todos ustedes fueron las luces que me guiaron a casa”, dijo al borde de las lágrimas.

La admiración entre ambos artistas ha sido mutua y constante, pero esta vez trascendió lo musical. En un momento en que Shakira ha compartido públicamente su proceso de reconstrucción personal tras difíciles etapas en su vida, gestos como los de Chris Martin adquieren un significado más profundo.

El encuentro de estos dos íconos de la música no solo conmovió a sus fanáticos, sino que recordó que, más allá de los escenarios, también existen la amistad, la empatía y los gestos que sanan.