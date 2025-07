Shakira en Barranquilla: la cantante fue vista en un centro comercial con sus hijos

En la tarde de este viernes, Shakira fue captada en un centro comercial en Barranquilla, su ciudad natal. De acuerdo con un video del fan Steve De Alba, miembro del Club de Fans Shakira Barranquilla, la intérprete de Monotonía intentó ingresar discretamente a un ascensor del Centro Comercial Viva, en compañía de su hermano Tonino, su mamá Nidia del Carmen Ripoll y sus hijos Milan y Sasha.

En las imágenes aparece la cantante con una gorra y un tapabocas, al parecer, con la intención de pasar desapercibida; sin embargo, las personas que se encontraron en el lugar se percataron de su presencia, al reconocer primero a sus hijos y su hermano.

“Cuando me disponía a tomar el ascensor, el personal del centro comercial y la policía me pidieron usar el otro. No sabía por qué, pero al voltear vi que venía un grupo de personas. Reconocí a Tonino y a la señora Nidia, así que supuse que ella estaba ahí también. Aunque llevaba tapabocas, luego confirmé que era Shakira. Fue a las 2:45 p.m.”, dijo De Alba para El Heraldo.

Shakira con sus familiares nuevamente en el centro comercial Viva Barranquilla porque no le gusta pagar parqueadero en Buenavista. https://t.co/kViCWCMRHu pic.twitter.com/WJrQUFJgCn — Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) July 25, 2025

También, el fanático agregó: “Estoy seguro que su llegada a la ciudad se debe a su deseo de estar con los suyos, especialmente por la salud de su papá, que ha estado comprometida. Como buena hija que es, dedica tiempo a sus padres. Y si además viene con sus hijos, estos lugares son perfectos para pasear, distraerse, comer y tener tiempo de calidad en familia”.

Los fanáticos reaccionaron: “Qué difícil es decir que le dejen con su familia quieta”, “esa mujer lo que quiere es pasar tiempo con su papá y el resto de su familia”, “¿por qué no le regalan un rato de privacidad si la queremos tanto?“, ”vivir acosado por los fan y curiosos, no poder disfrutar de salir libremente a la calle".