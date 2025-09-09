Shakira en Bogotá: revelan quiénes son las artistas invitadas al concierto

A pocas horas del esperado concierto de Shakira en el estadio Vive Claro de Bogotá, comenzó a circular una noticia que ha despertado la curiosidad de sus seguidores: la cantante no estará sola sobre el escenario. Una agrupación femenina colombiana la acompañará en uno de los momentos más especiales del espectáculo, según confirmó la propia artista a través de sus redes sociales.

La revelación encendió las redes sociales, pues hasta ahora los invitados en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour habían sido principalmente artistas con los que la barranquillera ha colaborado, como Bizarrap, Fuerza Regida o Grupo Niche —estos últimos, sus compañeros en los recientes conciertos en Cali—. Sin embargo, esta vez el anuncio tiene un sello local y simbólico.

¿Quiénes son las invitadas de Shakira a su concierto en Bogotá?

Este jueves se conoció que las elegidas son las integrantes de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, quienes subirán al escenario junto a Shakira para interpretar una de las canciones más emotivas de su repertorio. La noticia fue confirmada por la propia agrupación en su cuenta de Instagram con un mensaje que celebró la oportunidad de acompañar a “la reina” en su regreso a la capital.

“La Filarmónica de Mujeres de Bogotá se suma a la noche de Shakira en la capital. Interpretarán junto a la reina una de las canciones de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour este 1 de noviembre”, escribió la compañía junto a un video en el que se dejan ver fragmentos de los ensayos y breves pistas sobre la canción elegida.

Aunque ni Shakira ni la orquesta han revelado oficialmente el tema, varios fanáticos especulan que podría tratarse de La pared, una de las joyas del álbum Fijación Oral Vol. 1 (2006). La artista lanzó una nueva versión de la canción hace apenas una semana, coincidiendo con el vigésimo aniversario del disco, lo que reforzaría la teoría de que será uno de los momentos más nostálgicos del concierto.

La presentación de este sábado en Bogotá marca un nuevo hito en la gira mundial de Shakira, que ya supera los 2,5 millones de boletos vendidos y ha agotado todas las fechas en su paso por América. Con más de 50 conciertos realizados hasta la fecha, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ubica como el segundo tour más taquillero del año, solo detrás de Coldplay y por encima de figuras como Paul McCartney y Bruno Mars.