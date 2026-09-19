Shakira en Madrid: ¿Cómo es y cuánto cuesta la noche en el apartamento que ocupará?

La noche del 18 de septiembre fue memorable para Shakira, quien dio su primer concierto en Madrid, España, de un total de doce planeados. Así se convirtió en la primera cantante en realizar una residencia en la capital española, donde se construyó un lugar para albergar los shows planeados con los que cierra exitosamente su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

Desde el día anterior, los programas de variedades y entretenimiento españoles reportaron que cientos de personas llegaron Macondo Park, el complejo de 150 mil metros cuadrados habilitado en la zona de Villaverde, donde además de presenciar los recitales, los asistentes pueden tener una experiencia gastronómica, literaria y por supuesto, musical en la ciudadela que también rinde honor al más grande de los escritores colombianos, Gabriel García Márquez.

Se estima que cerca de 600 mil personas acudirán a los conciertos de la intérprete de ‘Antología’ que cierra así su gira, considerada la más exitosa no solo de su carrera, sino de una cantante hispana.

La artista, que dará su show final de la residencia el próximo 12 de octubre se hospedará en la capital española durante todo este tiempo.

Así es el apartamento de Shakira que hospedará en Madrid

Según han reportado diversas páginas y el sitio Informalia, la barranquillera escogió el hotel The Madrid Edition uno de los más lujosos, amplios y confortables de la ciudad para hospedarse. Se sabe que sus hijos Milan y Sasha estarán con ella.

El hotel hace parte de la reconocida cadena hotelera Marriot y está ubicado en la plaza de Celenque, en el centro de la capital española muy cerca de la Puerta del sol y la Plaza Mayor.

Allí tiene a su disposición un apartamento dúplex de 162 metros cuadrados, que según lo que indica dicho medio, cada noche tendría un valor de 20 mil euros.

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El lugar cuenta con dos cada uno con su baño y tina. La suite principal posee además amplio closet y vestier. En cuanto a la zona social esta tiene una amplia sala, un comedor, cocina equipada y entrada independiente para los mayordomos al servicio de los huéspedes del dúplex.

Desde la terraza del apartamento que ocupa la estrella colombiana, desde su llegada a Madrid, es posible ver el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Allí mismo tiene una piscina privada tipo infinity que resulta muy apropiada para esta época del año que es bastante calurosa en la ciudad.

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Otras comodidades que tienen los huéspedes del dúplex incluyen servicio de spa, experiencias gastronómicas, con chef internacionales premiados, y un gimnasio.

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