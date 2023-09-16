Shakira entregará nuevo colegio en Catatumbo. Así lucen las instalaciones

La cantante colombiana Shakira anunció la finalización de un nuevo colegio en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Según explicó sobre esta obra, desarrollada a través de su iniciativa social Pies Descalzos y en alianza con otros actores públicos y privados, busca transformar las oportunidades educativas en una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

A través de sus redes sociales, la estrella de la música compartió fotografías de las modernas instalaciones, lo que generó una ola de comentarios positivos y elogios hacia el proyecto.

Así es el colegio que Shakira construyó en Tibú

La institución, que fue concebida como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, ofrecerá espacios para la formación integral de más de 1.200 estudiantes. El colegio cuenta con 34 aulas, laboratorios de ciencias, biblioteca, salas de bilingüismo, talleres de arte y música, comedor escolar, zonas de tecnología y espacios polivalentes. Además, las instalaciones incluyen canchas deportivas, pista de patinaje, juegos infantiles y un área de recreación que permitirá a la comunidad acceder a espacios modernos y seguros.

El terreno de 30.000 metros cuadrados donde se levantó el colegio fue donado por una empresa privada, y de esa área más de 6.200 metros cuadrados corresponden a la infraestructura construida.

Por medio de redes sociales, Shakira compartió su emoción por la culminación del proyecto, así como varias fotografías que dejan ver la magnitud de la obra. “Acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia. Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, expresó inicialmente.

De acuerdo con la artista de 48 años, este colegio busca convertirse no solo en un centro de aprendizaje, sino también en un punto de encuentro comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social en una zona históricamente marcada por la violencia, la pobreza y el rezago institucional.

“Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país”, concluyó Shakira en su publicación.