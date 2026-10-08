Shakira estaría estrenando romance. ¿Quién es y qué hace Serge Ibaka? “Muy ilusionada”

Mientras Shakira, de 49 años, vive uno de los momentos más estelares de su carrera artística al estar a punto de cerrar la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que se constituye como la más exitosa que un artista latino ha realizado en el mundo, imponiendo varias marcas, como la de haber protagonizado el stream más exitoso en Amazon Music al lograr la conexión de más de 11 millones de personas, el pasado sábado durante su show número ocho, la barranquillera también estaría viviendo un buen momento sentimental.

Shakira, quien ha vivido en el último mes en Madrid, por razón de su residencia musical en la capital española, donde logró vender 13 conciertos en un estadio hecho especialmente para estos espectáculos y un centro de entretenimiento y experiencia llamado Macondo Park, ha sido noticia permanentemente en Europa.

Algunos medios españoles y el programa de Univisión ‘El gordo y la flaca’ han revelado que la colombiana estaría comenzando un romance con el jugador de baloncesto Serge Ibaka, con quien incluso ya ha sido fotografiada, sin que se supiera que se podría tratar de un nuevo amor.

Inicialmente algunos cibernautas compartieron un video del concierto que Shakira dio el pasado 25 de septiembre, donde al parecer ella habría mirado y dedicado un tema al deportista que estaría presente en el concierto, en las primeras filas. La canción que le habría ofrecido sería la mítica ‘Antología’.

¿Quién es, cuántos años tiene y más de Serge Ibaka?

Según información que dio a conocer el corresponsal de ‘El gordo y la flaca’ en España, Jordi Martín, en efecto el deportista de élite Serge Ibaka sería el nuevo amor de la colombiana.

“Dicen nuestras fuentes que el hombre la tiene muy ilusionada y que no solo ha ido a un concierto en Madrid sino a varios. Se llama Serge Ibaka y es un exbasquetbolista de grandes ligas. Tiene 37 años. Nació en el Congo. Posee nacionalidad española y mide 2 metros y 8 centímetros de altura”, puntualizó.

Adicionó que el deportista vive “entre Madrid, Miami y Los Ángeles” y, supuestamente, la cantante y el “viajaron a París en avión privado desde Madrid, la semana pasada, para disfrutar juntos del Fashion Week”. Recordemos que la cantautora estuvo en la capital francesa como invitada de Tom Ford.

Publicidad

El periodista mencionó en el espacio que una fuente cercana habló sobre el tema. “Hay una persona del entorno de Shakira que me dice: ‘pues sí, es cierto que la vemos ilusionada, pero no sabemos el nombre’”.

Así mismo, refirió que otra fuente le mencionó que se trataría de alguien muy especial. “Cuando me entero por otro lado quién es él, veo en el Instagram que tengo una persona en común y llamo a esa persona, que es amigo mío y me dice: ‘¡Ostras!, ¿cómo lo sabes? Jordi, me lo dijo él personalmente’. Pero este domingo recibo una llamada de una persona que tiene muy buena información que me confirma que esto podría ser una realidad. A mí lo que me dicen es que es un amigo especial y que a ella la ven ilusionada”.

Publicidad

Esta información llega después de que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez revelaran en su pódcast ‘Las Mamarazzis’ una información similar. “Podemos decir que es muy alto y que seguiría la estela de resto de hombres que le han gustado a Shakira porque muchos se han dedicado a esa profesión”.

Recordemos que fueron estas comentaristas quienes lanzaron la primicia mundial sobre la relación clandestina entre Piqué y Shakira en el 2022. Semanas después se dio la separación oficial.

Publicidad

La periodista Nuria Marín también había antiipado que a Shakira la estaría cortejando “un jugador de baloncesto que juega en España”.

Últimos días de Shakira en Madrid, España

La residencia musical de Shakira en Madrid culminará este próximo 12 de octubre y desde ya se anticipa que los artistas Maluma, Beéle y Dani Martin serán los invitados. En medio del show se celebrará la fiesta del Día de la Hispanidad. Al terminar la residencia la intérprete habría logrado reunir más de 700 mil personas en sus shows en la capital española.

Publicidad

Así mismo se conoció que este jueves 8 de octubre, la barranquillera será la invitada especial en el programa ‘La revuelta’, aunque no estará presente en el estudio. Trascendió que el equipo de producción grabó la entrevista en Macondo Park, una vez la artista llegó procedente de Barcelona. Recordemos que la artista viajó a dicha ciudad, donde residió con Gerard Piqué y nacieron sus dos hijos Milan y Sasha, para renegociar las condiciones en las que su ex Gerard Piqué, ve a los niños en tiempos de vacaciones cortas. Ella solicita mayor esfuerzo de Gérard para estos encuentros y solicita que sea él el que viaje de España a Estados Unidos para evitar los traslados de los pequeños.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento