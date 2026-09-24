Shakira fue captada cenando en Madrid con misterioso hombre: “Muy acaramelados”

En los últimos días, el nombre de Shakira ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales por su llegada a Madrid, España, donde realiza una serie de 12 conciertos que terminan el próximo 11 de octubre con motivo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

¿Con quién estaba Shakira cenando en Madrid?

En medio de su apretada agenda, la artista aprovechó uno de sus momentos libres para salir a cenar. Según las imágenes que compartió el programa español El verano se mueve, de Telecinco, la intérprete de Monotonía llegó a un restaurante en Madrid vestida completamente de negro. Poco después, un hombre con una camisa blanca también fue visto entrando al lugar.

Su rostro aparece pixelado en las fotos, y hasta ahora no se ha revelado su identidad. Sin embargo, los fanáticos de la colombiana se han interesado en conocer cuál podría ser la relación entre él y la intérprete de ‘Antología’. El encargado de comentar las fotografías fue Sergio Garrido, colaborador del citado espacio, aseguró que “estuvieron casi toda la cena juntos y muy acaramelados, hablando continuamente".

Al parecer, la también bailarina se habría percatado que estaba siendo seguida por un paparazzi, por lo que, al parecer, habría hecho una petición especial: “Fíjate cómo estaban de acaramelados que ella pidió cambiar la mesa porque yo estaba en una cortina".

El comentario generó de inmediato múltiples especulaciones sobre la vida amorosa de la artista. Esto se debe, en parte, a que su acompañante sigue siendo un misterio y las imágenes que se han compartido no son suficientes para aclarar qué tipo de relación tienen.

La cantante Shakira durante el primero de sus conciertos ofrecido en el Macondo Park del Recinto Iberdrola Music, en Madrid. EFE/Juanjo Martín Foto: EFE - Juanjo Martín

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Shakira triunfa en Madrid

Mientras las fotos de su cena generan todo tipo de comentarios, Shakira sigue disfrutando de uno de los momentos más significativos de su actual gira. La colombiana dio inicio a su residencia en Madrid el 18 de septiembre, ante una multitud de aproximadamente 55,000 espectadores. Este espectáculo forma parte de una serie de 12 conciertos que se llevarán a cabo hasta el 11 de octubre. Después de varios años, la artista regresó a España y ha convertido su paso por Madrid en una de las paradas más memorables de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En sus primeras presentaciones, ha recorrido diferentes etapas de su carrera, desde los temas de sus primeros discos hasta los éxitos más recientes.

“No puedo creer que estoy aquí, parece todo un sueño, la verdad. Todos me dicen ‘Shaki con la cara que te fuiste y con la cara quevolviste’. Y yo digo ‘sí’, pero ocurrieron muchas cosas en mi vida desde la última vez que los vi, así que tenemos aquí otra vez esta noche, no saben lo feliz que me hace”, dijo la artista en su primer concierto en el país en el que vivió varios años junto a Piqué y sus dos hijos Milan y Sasha.