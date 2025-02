Shakira hospitalizada: recuerdan enfermedad por la que suspendió su gira en 2017

En horas recientes, Shakira preocupó a su comunidad de seguidores tras anunciar que una afección en su salud la obligó a ingresar de urgencia a un hospital en Lima, Perú, donde permanece bajo revisión médica.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (...) Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, explicó la estrella colombiana a través de un comunicado en el que, de paso, informó sobre la cancelación del concierto de este 16 de febrero en la capital peruana.

La hospitalización de Shakira en medio de su gira Las mujeres ya no lloran hizo recordar a sus seguidores la enfermedad por la que, en 2017, se vio obligada a cancelar El Dorado World Tour.

¿Por qué Shakira canceló su gira en 2017?

En noviembre de 2017, la barranquillera se vio obligada a cancelar su gira El Dorado World Tour debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. Esta afección ocurre cuando un vaso sanguíneo en la superficie de la cuerda vocal se rompe y la sangre se filtra en el tejido vocal, lo que puede causar ronquera y la pérdida de la capacidad para cantar.

“Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha. Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz tal y como me lo habían recomendado los especialistas con el fin de recuperarme a tiempo para el primer concierto en Colonia. Desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, escribió aquella vez por medio de Twitter.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

A mediados de 2018, tras enfrentar un periodo de silencio y comunicación limitada, incluso con su familia, Shakira se recuperó plenamente de este problema y retomó sus presentaciones pendientes de El Dorado World Tour, incluidos sus conciertos en Colombia.