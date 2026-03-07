Shakira, Karol G y otras mujeres que abrieron camino en el entretenimiento colombiano

A lo largo del último siglo, el entretenimiento colombiano ha sido escenario de transformaciones que también reflejan los cambios sociales del país. Durante buena parte del siglo XX, espacios como la dirección cinematográfica, las grandes agrupaciones musicales o las industrias culturales internacionales estuvieron dominadas principalmente por hombres. Sin embargo, distintas mujeres comenzaron a abrirse paso en esos escenarios, logrando hitos que ampliaron las posibilidades para nuevas generaciones de artistas.

Con el tiempo, sus trayectorias no solo consolidaron carreras individuales, sino que también modificaron la forma en que las mujeres participan en la música, el cine, la televisión y la cultura popular.

El impacto de estas figuras puede verse en distintos ámbitos del entretenimiento: desde el cine, donde una directora abrió camino detrás de cámaras; pasando por la música, campo en que las cantantes colombianas lograron reconocimiento mundial; hasta la televisión internacional y los certámenes de belleza, espacios en los que el país también tiene protagonistas femeninas que marcan historia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, este recorrido reúne a algunas de las mujeres que protagonizaron momentos decisivos en el entretenimiento colombiano y cuyos logros continúan siendo referencia dentro de la industria.

Camila Loboguerrero, una pionera detrás de la cámara

La historia del cine colombiano tuvo durante décadas un rasgo común: la dirección estaba casi exclusivamente en manos de hombres. Esa realidad comenzó a cambiar en 1984, cuando Camila Loboguerrero estrenó ‘Con su música a otra parte’, película con la que se convirtió en la primera mujer en dirigir un largometraje de ficción en Colombia.

Nacida en Bogotá en 1941, Loboguerrero estudió cine en París antes de regresar al país para desarrollar su carrera. Su debut como directora representó un paso importante en la participación femenina dentro del cine nacional.

Posteriormente dirigió ‘María Cano’ (1990), una película sobre la líder sindical colombiana del mismo nombre, y ‘Nochebuena’ (2008). A lo largo de su trayectoria también participó en debates sobre la industria cinematográfica y la política cultural del país, consolidándose como una figura influyente dentro del cine nacional.

El primer largometraje de Camila Loboguerrero, “Con su música a otra parte”, fue estrenado en 1984. Fotografía por: Felipe Mariño

Catalina Sandino Moreno, la actriz que llegó a los Óscar

Cuando Catalina Sandino Moreno fue elegida para protagonizar ‘María llena eres de gracia’ (2004), dirigida por Joshua Marston, no era una actriz conocida en el circuito internacional.

La película cuenta la historia de una joven colombiana que, ante la falta de oportunidades, decide transportar droga en su cuerpo para viajar a Estados Unidos. La interpretación de Sandino Moreno recibió elogios de la crítica y la llevó a ganar varios premios, entre ellos el Oso de Plata a ‘Mejor Actriz’ en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Ese mismo papel la convirtió en la primera actriz colombiana nominada al Premio Óscar, en la categoría de Mejor Actriz en 2005. Desde entonces ha participado en producciones internacionales de cine y televisión como ‘Fast Food Nation´, ‘Ballerina’ y ‘El botín’, consolidando una carrera que comenzó con uno de los debuts más recordados del cine latinoamericano de las últimas décadas.

Luz Marina Zuluaga y la primera corona universal para Colombia

En 1958, Luz Marina Zuluaga hizo historia cuando se convirtió en la primera colombiana en lucir la corona de Miss Universe.

Nacida en Pereira en 1938, Zuluaga participó en el Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena en 1957. La representante de Caldas se convirtió en la virreina, pero tras la renuncia de Doris Gil Santamaría asumió el cetro y la corona, y en 1958 representó a Colombia en el concurso internacional, realizado ese año en Long Beach, California.

Su triunfo generó una enorme celebración en Colombia y marcó el inicio de una tradición en la que el país se convertiría en uno de los protagonistas habituales de los concursos de belleza a nivel mundial. Aunque con Paola Turbay, Paula Andrea Betancurt y Carolina Gómez, el país estuvo a punto de volver a ganar el reinado, tuvieron que pasar 56 años para que nuestro territorio volviera a tener una soberana universal: Paulina Vega, en 2014.

Matilde Díaz y la irrupción femenina en las orquestas tropicales

En el panorama musical colombiano de mediados del siglo XX, las grandes orquestas tropicales estaban integradas casi exclusivamente por hombres. Ese esquema comenzó a cambiar con la llegada de Matilde Díaz.

La cantante nacida en San Bernardo se convirtió en la primera mujer en integrarse como vocalista estable en una gran orquesta tropical del país, la del compositor y director Lucho Bermúdez.

Con ‘El maestro Lucho’ interpretó canciones que se volvieron representativas del repertorio tropical colombiano, entre ellas ‘Prende la vela’, ‘Salsipuedes’ y ‘Caprichito’, temas asociados al auge de la música caribeña colombiana en las décadas de 1940 y 1950. Su presencia abrió el camino para la participación femenina en las orquestas de este género.

Shakira, la artista colombiana que conquistó el pop global

La barranquillera Shakira tenía 14 años cuando lanzó ‘Magia’, su primer álbum, en 1991. Dos años después vino ‘Peligro’ y en 1995, ‘Pies descalzos’. Ya era ampliamente conocida en el circuito musical de Latinoamérica cuando presentó, en 1998, ‘¿Dónde están los ladrones?’, pero el salto definitivo al escenario internacional llegó en 2001 con ‘Laundry Service’, un disco que incluyó canciones en inglés y español y que la convirtió en la primera superestrella global del pop nacida en Colombia.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido múltiples premios internacionales. Su talento es reconocido en los Grammy Awards (4), los Latin Grammy Awards (15), los American Music Awards (6), los Billboard Music Awards (13), los Latin Billboard Awards (50) y Premios Gardel (3), además de consolidar una presencia constante en las listas musicales. La barranquillera lleva hasta el momento siete giras musicales

Entre sus hitos también figura la interpretación de ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010, que se convirtió en uno de los himnos más populares asociados a la historia de los mundiales. Shakira fue la primera colombiana en interpretar el tema oficial del evento futbolístico más importante del mundo. En el 2011 se convirtió en la primera colombiana en tener su estrella en el paseo de la fama en Hollywood.

Sofía Vergara y el salto de Colombia a la televisión de Estados Unidos

Nacida en Barranquilla, Sofía Vergara comenzó en Colombia su carrera como presentadora y modelo antes de trasladarse a Estados Unidos, donde buscaba desarrollar su trayectoria como actriz. En Miami fue anfitriona de ‘Fuera de serie’ y ‘A que no te atreves’, de Univisión, cadena con la que firmó contrato de exclusividad. ‘La Toti’ se trasladó a Los Ángeles donde interpretó a Nina en ‘Big Trouble’. Participó

también en filmes como ‘Chasing Papi’, ‘Four Brothers’ y la telenovela ‘Fuego en la sangre’. Su reconocimiento internacional llegó con la serie ‘Modern Family’, en el 2009, en la que interpretó a Gloria Delgado-Pritchett durante once temporadas. El éxito del programa la convirtió en una de las actrices latinas más visibles de la televisión estadounidense.

En el 2012, con 19 millones de dólares, se convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos, superando en el listado de Forbes, a Kim Kardashian y a Eva Longoria. Durante varios años, 2013 (30 millones), 2014 (37 millones), 2015 (empató en el primer lugar con Kaley Cuoco de ‘The Bing Bang Theory’) 2016 (43 millones) 2017(41.5 millones de dólares) 2018(42.5 millones de dólares) y 2020 (43 millones de dólares) Sofía se mantuvo en el primer lugar, un logro que ningún otro intérprete colombiano ha alcanzado en esa industria. La barranquillera aumentó sus ganancias no solo con su trabajo como actriz y productora, también lo hace como imagen de grandes marcas y con los emprendimientos que ha creado.

Karol G y la consolidación femenina en el reguetón

La carrera de Karol G comenzó en Medellín, donde desde joven buscó abrirse camino en la música urbana, inicialmente como vocalista de Reykon. Decidida a formar su carrera se trasladó a Estados Unidos. Sin disquera, pero con todo el impulso para alcanzar un lugar en el competido mundo del género urbano, la paisa, siempre acompañada por su padre, emprendió un camino que incluyó tomar clases de administración de empresas musicales. ‘Ricos besos’ puso a sonar su nombre en Colombia.

Vinieron colaboraciones con Ozuna (‘Hello’) y Daddy Yankee (‘Código de amor’). La intérprete de ‘Ahora me llama’ (con Bad Bunny) mostró que con trabajo, tenacidad y talento iba rumbo a convertirse en una de las artistas más influyentes del reguetón a nivel global. En su discografía se incluye ‘Unstoppable’ (2017), ‘Ocean’ (2019) y KG0516’ (2021). En 2023, su álbum ‘Mañana Será Bonito’ debutó en el primer lugar del Billboard 200, convirtiéndose en el primer disco en español de una artista colombiana en alcanzar esa posición. ‘TQG’, el tema que cantó con Shakira, también alcanzó el primer lugar en la Billboard Global 200.

Ese mismo proyecto también obtuvo el premio a ‘Álbum del Año’ en los Latin Grammy Awards, un reconocimiento que consolidó su posición dentro de la música urbana internacional.

La artista antioqueña, que en abril del 2022 se presentó por primera vez en Coachella y que septiembre del 2025 hizo una memorable presentación con Andrea Bocelli en la Plaza de San Pedro, contó su historia de lucha en ‘Karol G: Mañana fue muy bonito’, documental que Netflix estrenó en mayo del 2025.

Desde distintos escenarios del entretenimiento —el cine, la música, la televisión y los certámenes internacionales— estas mujeres protagonizaron momentos que ampliaron las posibilidades para las artistas colombianas. Sus trayectorias muestran cómo, con el paso de las décadas, el talento femenino ha ganado cada vez mayor visibilidad dentro de la industria del entretenimiento del país.

