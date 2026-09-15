Shakira llegó a Madrid y desató locura entre sus fanáticos. Así fue el recibimiento

Shakira llegó este lunes 14 de septiembre a Madrid, España, lista para dar inicio a una residencia de 12 conciertos como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. La cantante aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde un grupo de seguidores se reunió para darle la bienvenida.

Imágenes de Shakira en Madrid, España

La llegada de la barranquillera atrajo a cientos de fanáticos que estaban ansiosos por verla, pues la artista lleva varios años sin ofrecer una serie de conciertos de esta magnitud en el país. La cantante planea quedarse en Madrid casi un mes, debido al calendario de presentaciones que comenzará esta semana.

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En su llegada a Madrid, la artista se acercó a algunos de sus fanáticos y compartió sus pensamientos sobre lo que significa para ella volver a España. Además, detalló el concepto que ha diseñado para esta nueva etapa de su gira. “Fue mi deseo el armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina, rodeado de arte, de cine, de gastronomía. En esas 30 hectáreas van a suceder los 12 conciertos que tengo preparados, con muchas sorpresas,lo vamos a pasar muy bien. Van a haber pabellones donde cada uno podrá recorrer un poco de nuestro arte, de nuestra música, de nuestra literatura, de todo eso que nos hace ser quienes somos”, dijo.

Uno de los mensajes más destacados de Shakira al llegar a Madrid fue sobre la conexión entre España y Latinoamérica. La cantante dejó claro que su objetivo no se limita solo a dar conciertos, sino que busca ofrecer una propuesta donde la cultura latina tenga un papel protagónico. “Porque la respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo. Y para esa celebración elegí Madrid. Porque aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada. España la ha abrazado, y ese abrazo la ha hecho más joven, más pujante, más creativa”.

Llegada de la cantante Shakira al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, este lunes en Madrid, donde hará base para su residencia europea en el Estadio Shakira construido en la capital. EFE/Zipi Foto: EFE - ZIPI

¿Cuándo son los conciertos de Shakira en España?

El primer concierto de los 12 programados será este viernes 18 de septiembre en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, al sur de Madrid. Las actuaciones seguirán durante septiembre y octubre en las siguientes fechas:

Septiembre: 18, 19, 20, 25, 26 y 27.

Octubre: 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

Esta residencia forma parte de la gira internacional de Shakira para promocionar su álbum «Las Mujeres Ya No Lloran», lanzado en marzo de 2024. El tour comenzó en 2025 y ha llevado a la artista a diversas ciudades de América y Europa. Se espera que más de 600.000 personas asistan a las 12 jornadas de sus presentaciones en Madrid.