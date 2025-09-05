Shakira lloró en México por Piqué. Así fue el conmovedor momento

El pasado 22 de marzo Shakira lanzó el video de la canción ‘Última’ y de paso, reveló que se trataba de una canción muy personal que por poco se queda por fuera del álbum ‘Las Mujeres ya no lloran’.

“Hoy que cumple un año nuestro álbum Las mujeres ya no lloran, les tengo este regalo, mi video de ‘Última’, que ya saben es una canción muy personal. Espero que les guste“, escribió Shakira en sus redes sociales. No era para menos, con este tema la barranquillera ponía punto final a lo vivido con el padre de sus hijos Gérard Piqué.

‘Última’ entonces se constituye en la canción con la que se despidió del gran amor de su vida.

“Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: ‘No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo’. Es la última canción que planeo escribir sobre ya sabes quién y que no debería tener nombre”, dijo en charla con The New York Times.

El tema no había sido ventilado en la exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’ que está teniendo la barranquillera y que la llevó en una segunda etapa por una serie de conciertos en México. Fue este miércoles en el estadio Corregidora en Querétaro cuando lo interpretó y sucumbió a sus emociones de manera inesperada.

Shakira comenzó a llorar mientras cantaba y su sentimiento llegó a tal punto, que pidió ayuda al público para que siguiera con la letra. El hecho evidenció lo mucho que todavía le afecta lo ocurrido con el padre de sus hijos.

Recordemos que en junio del 2022 la pareja anunció que rompía su relación y luego, se estableció que hubo infidelidad por parte de él con una pasante llamada Clara Chía, con quien continua ligado.

Volviendo a lo ocurrido en escena, las redes sociales se solidarizaron con la cantante y comentaron lo difícil que resultaba ver a una estrella de la envergadura de la colombiana llorar y mostrar toda su vulnerabilidad. La situación fue tan conmovedora que muchos de los asistentes lloraron al ver a la intérprete quebrarse.

De esta manera, Shakira reafirma que no solo es una artista global exitosa sino que es genuino cuando dice que la música ha sido su bálsamo, su salvación y el mecanismo que le permite curar heridas y sanar interiormente.

¿Qué dice ‘Última’ dedicada a Piqué que hizo llorar a Shakira?

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora he decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido.

