Shakira protagonizó emotivo momento junto a Belinda en uno de sus conciertos

La segunda noche de Shakira en Ciudad de México, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, quedó marcada por una sorpresa especial: la cantante colombiana invitó a Belinda al escenario para interpretar juntas la balada Día de enero, tema incluido en el álbum Fijación oral (2005). El encuentro, que tuvo lugar el 30 de agosto en el Foro GNP, fue uno de los momentos más comentados de la velada.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Belinda y Shakira: una nueva muestra de su cercana amistad

El gesto de complicidad entre ambas artistas comenzó incluso antes del concierto. Horas previas a la presentación, Shakira envió a la mexicana un ramo de rosas en tonos pastel acompañado de una tarjeta con un mensaje en el que le expresaba: “¡Espero hacerte sentir como la reina que eres! Con mucho cariño, Shak”. La muestra de afecto se hizo viral en redes y aumentó la expectativa por el dueto.

Ya en el escenario, ante más de 50 mil asistentes, las dos cantantes lograron un instante cargado de emotividad. “Gracias por esta oportunidad. Nunca, nunca, nunca lo voy a olvidar”, expresó Belinda al finalizar la interpretación. Shakira respondió con igual entusiasmo: “Ha sido un sueño para mí tenerte aquí en el escenario. Te respeto muchísimo”.

La colaboración también destacó por la puesta en escena. Tanto Shakira como Belinda lucieron atuendos brillantes adornados con cristales, que resaltaron bajo las luces del recinto. Belinda optó por jeans blancos con detalles de plumas y un crop top de tonos metálicos, mientras que la barranquillera mantuvo su estilo característico con un conjunto platinado y sus inseparables tenis de cuña. La sincronía visual reforzó la química musical que ambas compartieron frente al público.

La reacción de los asistentes y de los seguidores en redes no se hizo esperar. Mensajes como “un encuentro que nos debían a todas las generaciones” o “la reina y una diva juntas” se multiplicaron, consolidando el momento como uno de los más comentados de la gira.

Belinda, de 36 años, agradeció la invitación y compartió fotografías de los ensayos, resaltando la generosidad con la que fue recibida. “Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable. Espero que sigamos compartiendo más momentos así… ¡Además una de mis canciones favoritas! ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, escribió en sus redes.

La gira Las mujeres ya no lloran, que ya acumula más de 50 presentaciones con boletos agotados, continuará en países como Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina, además de nuevas fechas en Colombia.