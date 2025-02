Shakira reapareció con emotivo mensaje tras ser hospitalizada en Lima, Perú

En la tarde de este domingo, 16 de febrero, Shakira sorprendió al anunciar que fue hospitalizada en una clínica de Lima (Perú). Por esa razón, la estrella barranquillera se vio obligada a posponer el primer concierto de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour en este país.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, explicó la estrella colombiana a través de un comunicado que compartió en Instagram.

Shakira fue dada de alta y se prepara para su concierto

Casi 24 horas después de su ingreso a urgencias, la colombiana de 48 años reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje. Por medio de su cuenta de Instagram escribió unas cálidas palabras: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma".

A pesar de que Shakira no se refirió en específico a su salida del hospital, en la noche del domingo fue captada por algunos medios de regreso al hotel donde se hospeda. Así se confirmó que fue dada de alta.

Ya en la tarde de este 17 de febrero, la artista publicó en Instagram un par de videos a la salida del Estadio Nacional de Lima. De ese modo, silenció los rumores que rondaban sobre la posible cancelación de su segundo concierto.

Horas más tarde, cerca de las 7:00 p. m. (hora local), Shakira salió del hotel de camino a su presentación para hacer la respectiva prueba de sonido y se espera que el show comience una hora después. Decenas de fanáticos, que la esperaban a la salida, la despidieron entre gritos y aplausos.

Por su parte, los primeros fanáticos de ‘Shaki’ que entraron al estadio de Lima ya publicaron videos de cómo se vive el ambiente en las horas previas.

¿Qué se sabe sobre el show que Shakira canceló en Perú?

La primera fecha, programada para el 16 de febrero, debió ser suspendida debido a los problemas de salud de la cantante. Sin embargo, desde el primer minuto quedó en claro que se está buscando una nueva fecha para cumplir con el compromiso.

“Espero estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, comentó Shakira en su primer comunicado.

Por ahora no se sabe en qué fecha se realizará este concierto en Lima, Perú, teniendo en cuenta que la intérprete deberá estar en Colombia el próximo 21 de febrero para su concierto en Barranquilla.