Shakira recordó mal momento: ¿Indirecta para su exsuegra?: “tenía malas intenciones”

Hace tres años, Shakira y Piqué hicieron pública su separación después de una década de relación y dos hijos. Aunque cada uno continuó con su vida, su relación aún sigue protagonizando titulares en la prensa nacional e internacional.

Actualmente, la cantante barranquillera está enfocada en su carrera artística recorriendo el mundo con su gira Las mujeres ya no lloran. Por su parte, Gerard continúa reforzando su faceta como empresario. Además, su relación con Clara Chía ha generado gran polémica, pues se ha rumorado que estarían en una supuesta crisis.

Shakira recordó su cabello corto

Uno de los momentos más comentados de la relación de Shakira y Piqué, fue cuando la cantautora tuvo pelo corto y de color rubio. Lo que más llamó la atención es que ese cambio de look lo hizo por sugerencia de Montserrat Bernabéu, su exsuegra. Sin embargo, la artista nunca se sintió cómoda con el resultado.

Recientemente, en una entrevista con la revista ‘Harper’s Bazaar’, la mamá de Milan y Sasha hizo referencia a ese momento de su vida. “El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo, así que fui y me lo corté y de inmediato pensé: ‘¿Qué hice?’” dijo. Aunque no mencionó a su exsuegra, muchos relacionaron ese comentario con una posible indirecta. “Pensé: ‘Ay, se me fue el poder. Se me fue la identidad’. Nunca más volvería a llevar el cabello corto. No es para mí”, agregó.

En el 2011, la intérprete de Ojos así había hablado con Vogue, donde aseguró que no volvería a hacerle caso a Montserrat. “¡Uy que mal! Eso sí que es un mal corte de pelo, esto es consejo de mi suegra que me dijo: ‘¡Ay por qué no te cortas el pelo!, creo que está muy maltratado’, y yo: ¡Ah ajá!”. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos”.

Se rumoró que la mamá de Piqué, supuestamente, no quería a Shakira por lo que habría sido intencional su recomendación para que se cortara el pelo y se lo pintara de ese color, aun sabiendo que no le lucía mucho.

El tema volvió a ser tendencia porque la cantante está promocionando su propia línea de productos para el cuidado del pelo, teniendo en cuenta que, a lo largo de su carrera, ha tenido diferentes cambios de look. Sin embargo, con el que mejor se ha sentido cómoda es con su larga y abundante melena ondulada.