Shakira revela cuál es el idioma que habla con sus hijos y explica la razón de su elección

Desde que se convirtió en madre, Shakira ha vivido diferentes etapas de su vida personal y profesional en distintos lugares del mundo. Durante varios años, la colombiana estuvo radicada en Barcelona (España), donde formó una familia junto a Gerard Piqué y nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha. Sin embargo, tras su separación en 2022, la cantante decidió establecerse en Miami (Estados Unidos) junto a los pequeños.

Aunque La Ciudad del Sol se convirtió en su nuevo hogar, los viajes han seguido formando parte de la vida de la barranquillera y sus hijos. Especialmente durante el último tiempo, debido a los compromisos profesionales de la intérprete de ‘Antología’, quien ha recorrido diferentes países con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour‘.

En medio de esa dinámica, Shakira reveló un detalle que ha despertado curiosidad entre sus seguidores: el idioma que utiliza para comunicarse con Milan y Sasha en determinadas situaciones. La confesión surgió durante una entrevista en la televisión española, en la que también explicó por qué ha mantenido esta costumbre después de abandonar Barcelona.

¿En qué idioma habla Shakira con sus hijos Milan y Sasha?

Durante su participación en el programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano, el pasado 8 de octubre, la artista de 49 años contó que el catalán continúa presente en su vida familiar, a pesar de que lleva varios años viviendo en Estados Unidos.

La cantante explicó que recurre a este idioma cuando quiere conversar con sus hijos sin que las personas que están a su alrededor comprendan lo que dicen. De hecho, reconoció que actualmente lo utiliza con mayor frecuencia que durante su estancia en España.

“Hablo catalán en Miami, para que no nos entiendan mucho (…) Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Cataluña”, expresó Shakira, quien encontró en esta lengua una manera de mantener conversaciones privadas con Milan y Sasha.

La estrella latina también explicó que sus hijos utilizan diferentes idiomas dependiendo de las circunstancias. Según contó, los pequeños suelen hablar en inglés entre ellos, mientras que ella procura dirigirse a ambos en español. Sin embargo, cuando quieren evitar que sus amigos comprendan alguna conversación, también recurren al catalán.

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De esta manera, Shakira dejó claro que el catalán no es necesariamente el idioma principal de comunicación con sus hijos, sino una de las lenguas que forman parte de su entorno familiar y que utilizan especialmente en determinadas situaciones. Además, recordó que Milan y Sasha son catalanes, pues ambos nacieron y crecieron en Barcelona durante los años en los que la artista compartió su vida con Gerard Piqué. Esa etapa le permitió familiarizarse con la lengua.

La conversación con ‘La Revuelta’ tuvo lugar en Macondo Park, el recinto de Madrid donde la cantante desarrolla una serie de conciertos como parte de su gira internacional. Allí, además de hablar sobre su vida familiar, compartió algunas anécdotas de sus presentaciones y de la logística que implica llevar su espectáculo a distintos escenarios.

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