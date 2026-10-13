Shakira sorprende con dedicatoria a Antonio de la Rúa en último show: “Fue mi compañero”

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja entre el 2001 y el 2010. Cuando rompieron, la colombiana hizo su vida junto a Gérard Piqué, con quien tuvo a Milan y a Sasha. En el 2022 vendría la ruptura.

Tiempo después de que la colombiana y el argentino terminaran, comenzó una lucha judicial entre los dos. Él la demandó pidiéndole 100 millones de dólares. De La Rúa le reclamaba parte de la fortuna que él consideró le ayudó a amasar cuando fue su representante. Un tribunal de Nueva York le dio la razón a Shakira y de La Rúa se fue sin dinero. En la siguiente década los ex se mantuvieron distantes. Él también se casó, tuvo dos hijos y posteriormente se separó.

En el 2024, un año después de que la colombiana volviera a radicarse en Miami, los medios locales registraron que la artista había sido vista cenando con él en un exclusivo restaurante. Se habló de una posible reconciliación sentimental, pero luego se confirmó que en realidad, Shakira y Antonio habían restablecido su relación, pero solo en el plano laboral y como amigos.

Él volvió a hacer parte del equipo de trabajo y de ahí que es usual verle en los distintos conciertos que la ‘loba’ ha ofrecido dentro de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Incluso la hija del argentino caminó con Shakira en uno de los conciertos que ella ofreció en Buenos Aires.

Ahora en el último concierto que Shakira ofreció y con el que cerró su residencia de 13 shows en el estadio Shakira, que se construyó en Madrid, especialmente para estos recitales, la colombiana quiso reconocer no solo el trabajo que realizó Antonio a lo largo de estos meses, sino el papel que hoy ocupa en su vida.

Por supuesto la dedicatoria en pleno escenario de este 12 de octubre en Madrid tomó por sorpresa a todos.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, comenzó diciendo la colombiana que luego parafraseó a su colega Jorge Drexler. “Porque en la vida todo se transforma como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", dijo la artista que tuvo en su último show a Maluma, Bizarrap, Laura Pausini, Dani Martin y Beéle dentro de sus invitados.

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Con el mensaje quedó más que claro que la colombiana no regresó ni ha regresado de manera sentimental con quien fuera su pareja a comienzos de siglo.

La exitosa residencia de Shakira en España

La residencia de la barranquillera de 49 años en Madrid logró un público cercanos a los 700.000 espectadores a lo largo de 13 conciertos realizados entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre.

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“Ya estamos en nuestro último concierto de esta residencia. Efectivamente, ha habido un antes y un después para mí. Ha sido todo un sueño”, dijo Shakira visiblemente conmovida en el último recital donde además admitió: “Va a ser muy duro marchar otra vez de España”.

Lo que sigue para Shakira

La gira ‘Las mujeres ya no lloran’ continúa para Shakira y su equipo. El próximo domingo 18 de octubre se presentará en Bishkek, capital de Kirguistán, y el 28 de noviembre llevará su show a las pirámides de Guiza, en Egipto.

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