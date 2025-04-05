Shakira sufrió percance previo a concierto en México. Su camerino quedó destruido

Shakira volvió a conquistar al público mexicano con dos presentaciones en el Estadio Corregidora de Querétaro, los días 2 y 3 de septiembre de 2025. Sin embargo, en medio del entusiasmo por su gira, un hecho inesperado marcó la noche de su primer concierto y rápidamente llamó la atención en redes sociales.

¿Qué le pasó a Shakira en Querétaro?

Durante la primera de sus presentaciones en la ciudad, una fuerte lluvia sorprendió a los asistentes y puso en aprietos al equipo técnico. El aguacero no solo retrasó el inicio del espectáculo por más de tres horas, sino que también causó filtraciones en las instalaciones del estadio, afectando directamente el camerino de la artista barranquillera.

En videos que la propia Shakira compartió en sus redes sociales se puede ver cómo el agua caía del techo sobre plásticos negros, cables y luminarias, dejando su espacio de preparación en condiciones poco favorables. “Miren mi camerino antes del concierto de anoche”, escribió con humor en una de sus historias de Instagram, acompañando las imágenes del imprevisto.

A pesar de la situación, la intérprete de Pies descalzos no permitió que la adversidad empañara la velada. Una vez solucionados los problemas de logística y garantizada la seguridad en el escenario, Shakira salió a cantar frente a miles de seguidores que la esperaban con paciencia. El retraso no fue impedimento para que entregara un show de más de dos horas, cargado de energía, baile y éxitos que recorrieron toda su trayectoria musical.

“Gracias por esperarme, por venir a pesar de la lluvia”, expresó Shakira, quien también prometió ofrecer la mejor noche posible y destacó la fortaleza de su público: “Siempre está ahí mi manada, siempre están para mí y yo para ustedes”.

La reacción de sus fanáticos en redes sociales ante lo ocurrido fue inmediata: muchos destacaron la profesionalidad con la que enfrentó las dificultades y la manera en que convirtió esta adversidad en una anécdota más de su gira. En plataformas como X y TikTok se viralizaron fragmentos de las historias de la cantante, así como comentarios de asistentes al evento.

Próximas fechas de Shakira y su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Después de Querétaro, Shakira continuará su gira por México con presentaciones en Guadalajara el 6 y 7 de septiembre, en Puebla el 11 y 12 de septiembre, en Ciudad de México el 18 de septiembre y en Veracruz el 24 de septiembre. Posteriormente, el 27 de septiembre regresará a Estados Unidos para un show Nueva York un show que promete ser histórico dentro de su carrera.