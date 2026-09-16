Shakira triunfa en su regreso a España: “Es la más grande estrella a nivel mundial”

España no es un país más en la vida de Shakira. Allí, la intérprete de Monotonía pasó varios años que fueron clave en su carrera y también construyó parte de su vida personal junto a Gerard Piqué y sus dos hijos Milan y Sasha. Por eso, su regreso tiene un significado muy especial, tanto para ella como para sus fanáticos. Su última gira fue ‘El Dorado World Tour’, y ahora regresa con una producción que es mucho más grande.

Ocho años después de su última actuación en el país, la barranquillera eligió a Madrid como el lugar perfecto para cerrar una de las etapas más significativas de su carrera, con una serie de 12 conciertos en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. La residencia comenzará este viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de octubre de 2026.

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Este no es un regreso cualquiera. La cantante barranquillera se presentará en un montaje especial llamado Macondo Park, que fue instalado en Iberdrola Music, en Villaverde. Allí, construyeron un estadio especialmente diseñado para sus shows. Este proyecto tiene como objetivo transformar la llegada de Shakira a Madrid en una experiencia única que celebre la música y la cultura latinoamericana.

El complejo cuenta con áreas dedicadas a la gastronomía, la literatura, el arte y la moda, además de ofrecer escenarios musicales. Según Live Nation, el lugar tendrá un estadio diseñado especialmente para la residencia, que albergará a miles de espectadores en cada show.

Shakira hace historia en España

Durante la instalación de Macondo Park, Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España y uno de los grandes promotores en la escena musical internacional, se refirió al momento que vive la artista colombiana, elogiando su trayectoria y sus éxitos: “Lo merece por como ella es. Pienso que Shakira nunca ha dejado de luchar para siempre estar allí", comentó el empresario, quien destacó especialmente la habilidad de Shakira para mantenerse relevante y sobreponerse a los momentos complicados en su vida personal y profesional.

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, habló sobre el impacto internacional de Shakira y destacó el lugar que ocupa la artista colombiana en la industria musical. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/bXOp4ty1QR — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Para el promotor, uno de los aspectos que más admira de la artista es precisamente la combinación entre su vida familiar y su carrera internacional. “Hasta en los momentos más difíciles ha sabido sacar lo mejor de lo que es una mujer de poderes. Lo que ha hecho ella lo he visto en muy pocas mujeres: ser madre, tener hijos y al mismo tiempo volver a luchar, ponerse allí arriba y ser en este momento la más grande estrella a nivel mundial. Asume y se proyecta como una líder, no solo desde el punto de vista musical, sino también emocional y cultural. Es de aplaudirla y admirarla”.

¿Cuándo son los conciertos de Shakira en España?

Las presentaciones están programadas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Los conciertos comenzarán a las 8:30 de la noche, aunque los horarios podrían cambiar según lo decida la organización.