¿Shakira usa doble en sus conciertos? Video divide opiniones en redes sociales

Luego de su separación de Piqué, hace tres años, Shakira retomó, de tiempo completo, su carrera. Su ruptura la inspiró para iniciar su gira Las mujeres ya no lloran, con la que espera visitar varios países del mundo, entre ellos, algunos de Latinoamérica como Brasil, Perú y Colombia.

El primer concierto fue en Río de Janeiro, donde la artista causó sensación entre sus fanáticos, quienes, con carteles y ovaciones, le expresaron todo su apoyo durante su gira mundial.

¿Qué pasó con Shakira?

Durante una de sus presentaciones en Brasil, se viralizó un video en las redes sociales que ha generado una gran cantidad de especulaciones sobre si la cantante colombiana utiliza una doble en sus conciertos.

Shakira en su concierto en Lima, Perú, como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Fotografía por: Instagram @shakira

Las imágenes muestran un momento en el que, según algunos usuarios, la artista parece diferente en ciertas partes del espectáculo, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si realmente es ella quien se presenta en el escenario durante toda la actuación.

El clip en cuestión fue grabado durante uno de los recientes conciertos de la cantante. Algunos usuarios han comentado que su pelo, su piernas y algunos movimientos parecen diferentes, sugiriendo que podría haber una doble que la reemplaza en ciertas partes del espectáculo.

Por otro lado, hay quienes defienden a la artista, argumentando que los cambios en la iluminación, el maquillaje y los efectos de cámara pueden crear esa sensación de variación. También han señalado que Shakira es conocida por su gran energía en el escenario y que un doble no podría igualar su estilo único de baile y canto.

“No era Shakira”, “obviamente no es Shakira, pero qué buen show”, “inconfundiblemente no es Shakira”, “amo todo lo que hace para poder descansar en el show”, “no es ella, las piernas son muy diferentes”, “es obvio que no es ella”, “no era Shakira la del principio, mucha diferencia en su cabello y su vestimenta”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Shakira llegó a Barranquilla

En las últimas horas, se conoció un video de la barranquillera llegando a su ciudad natal en compañía de Milan y Sasha, sus hijos. La artista se prepara para sus shows del jueves y viernes, 20 y 21 de febrero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En las imágenes, aparece descendiendo del avión para, posteriormente, subirse a una camioneta que cuenta con todo el esquema de seguridad. “Contenta de estar en mi tierra y daré todo lo mejor que tengo, todo de mí”, dijo en un corto diálogo con los periodistas.