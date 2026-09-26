Shakira volvió a cantar ‘La Tortura’ con Alejandro Sanz en su residencia en Madrid: “Te amo”

Este viernes 25 de septiembre, Shakira volvió a subir al escenario en Macondo Park, el lugar diseñado en Madrid para su serie de 12 conciertos en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En esta cuarta presentación, la barranquillera quiso sorprender al público con un invitado muy especial.

Así fue el show de Shakria co el show de Shakira con Alejandro Sanz cantando ‘La Tortura’

En medio del concierto, que estuvo sold out, sonaron los primeros acordes de La Tortura, el icónico hit que marcó el 2005 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la colombiana y el artista español. Mientras el público gritaba de la emición, Alejandro Sanz hizo su entrada al escenario rodeado de llamas, lo que desató una enorme ovación. “Mi hermano Alejandro Sanz”, comentó Shakira al presentar al artista, con quien ha compartido una amistad que ya supera los veinte años.

Cerca de 55,000 espectadores estuvieron en el concierto acompañando al dúo interpretando gran parte de la canción que es como un himno para miles de fanáticos. Al final, Shakira no pudo contener su cariño por el artista español y exclamó con fuerza: “¡Alejandro, te amo!”.

El mensaje de Alejandro Sanz y Shakira

La aparición de Sanz no tomó por sorpresa a quienes han seguido de cerca las publicaciones en redes de ambos artistas. Antes de que comenzara el primer concierto de la residencia, el cantante español le envió un mensaje a Shakira para darle la bienvenida a Madrid y dejó entrever que podría haber una oportunidad para que volvieran a compartir el escenario. “Mi niña @shakira felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma”.

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Tras aparecer en el cuarto concierto de la intérprete de Monotonía, Sanz le volvió a dedicar unas emotivas palabras a su amiga a través de un mensaje en sus redes sociales: “Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki. Auuuúuuuu”.

La también bailarina le contestó: “Ay, esa risa que solo me sacas tú. Y tú eres el de la magia. ¿Repetimos mañana? ¿Qué dices?”.

Los fanáticos expresaron su emoción al verlos nuevamente juntos en el escenario: “los más top”, “qué dupla por Dios”, “ustedes inventaron la verdadera química”, “qué bonito verles cantar juntos”, “pura adrenalina juntos”, “son geniales”, “auténticos los dos… Divinos siempre y espectaculares”, “cómo emociona verlos juntos, los amamos”, “siempre serán nuestro dúo favorito”, “pasan los años y les sale cada vez mejor”.