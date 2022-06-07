Shakira y Antonio de la Rúa: se conocen nuevos indicios de su supuesta reconciliación amorosa

Desde hace varios meses, el nombre de Shakira volvió a quedar ligado al de Antonio de la Rúa, su expareja y antiguo mánager, a partir de una serie de versiones que apuntan a una posible reconciliación sentimental.

Aunque la relación entre la cantante colombiana y el empresario argentino terminó en 2011, distintos episodios recientes reavivaron la conversación sobre un eventual regreso.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado públicamente que se haya retomado el vínculo amoroso, en días recientes surgieron nuevas declaraciones que volvieron a poner el tema sobre la mesa. Y es que, según afirmó un reconocido periodista argentino, Shakira y Antonio de la Rúa se habrían dado una nueva oportunidad en el amor “desde hace rato”.

¿Por qué se dice que Shakira regresó con Antonio de la Rúa?

Las versiones más recientes surgieron a partir de lo dicho por Ángel de Brito durante una emisión de Bondi Live. Allí, el presentador aseguró que la reconciliación entre ambas figuras no sería algo reciente, sino una decisión tomada hace ya algún tiempo. “Ahora volvió con Antonito”, afirmó el periodista al relatar su experiencia tras asistir a uno de los conciertos de la artista.

De Brito explicó que tuvo acceso a espacios privados durante el show y que allí coincidió con personas del entorno cercano de la expareja. “Hace rato”, agregó al referirse al supuesto regreso.

En su relato, el periodista también mencionó que estuvo con familiares de Antonio de la Rúa y gracias a ellos habría podido confirmar dicha reconciliación. “Estuve con Inés Pertiné, mamá de Antonio, y con su hermana Agustina, la cuñada de Shakira”, agregó.

Ángel De Brito también mencionó que la cantante no estaría alojándose en hoteles durante su paso por la región, sino en propiedades vinculadas a la familia De la Rúa. “Shakira está parando en la casa de ellos, en Uruguay”, señaló, al tiempo que mencionó que sus hijos, Milan y Sasha, habrían permanecido allí durante algunos días.

Otras señales de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Más allá de las declaraciones del periodista, hay otros elementos que en los últimos meses alimentaron la especulación. Uno de los más comentados se dio durante los conciertos de la barranquillera en Argentina, cuando incluyó en su repertorio Día de enero, una canción escrita en 2005 e inspirada en su relación con Antonio de la Rúa. Este gesto fue interpretado por muchos curiosos como algo más que una simple elección aleatoria.

A esto se suman versiones sobre encuentros privados en ciudades como Miami y San Diego, donde la cantante y el empresario habrían compartido tiempo juntos, incluso en compañía de los hijos de Shakira. Según trascendió, el vínculo entre ellos se mantendría cercano y en buenos términos desde hace años.

Finalmente, otro punto que refuerza los rumores es que la relación profesional nunca se rompió del todo. Antonio de la Rúa continúa vinculado al manejo de negocios de la artista, especialmente en temas relacionados con contratos y giras por la región, lo que ha mantenido un contacto permanente entre ambos. Sin embargo, por ahora todos son rumores a la espera de una confirmación que, si llega, será únicamente por parte de los protagonistas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí