¿Shakira y Ben Affleck juntos románticamente? Revelan plan para unirlos: “Complicado”

Dos de los solteros más mediáticos en el entretenimiento sin duda son Shakira y Ben Affleck. La barranquillera se separó de Gerard Piqué hace cuatro años, luego de que trascendiera que él se involucró con quien fuera la pasante Clara Chía. Shakira y Piqué tuvieron dos hijos Milan y Sasha.

De otro lado está Ben Affleck, quien se divorció de la actriz Jennifer López después de dos bodas, una en Las Vegas y otra en Georgia. Anteriormente Ben estuvo casado con la actriz Jennifer Garner, quien es madre de sus tres hijos. Shakira y Ben Affleck no se conocen.

En el episodio de The View del 28 de noviembre la presentadora Ana Navarro sorprendió al revelar que hubo un plan para unir sentimentalmente a Shakira ⁠y a Ben Affleck.

Todo habría comenzado cuando Navarro asistió a uno de los conciertos de la barranquillera en Miami a donde también acudió Matt Damon, su esposa y sus hijas.

En ese momento, las dos celebridades estaban solteras. “Acababa de hacerse público que J.Lo y Ben Affleck se habían separado. Y Shakira se había separado de su marido”, dijo Navarro.

La presentadora de 54 años mencionó que quiso "ayudarles a comenzar una posible relación" y quería contar con la ayuda de Matt Damon, quien es sabido es el mejor amigo de Affleck, desde sus épocas del colegio.

¿Por qué Matt Damon se negó a juntar a Shakira con Ben Affleck?

“Nunca he visto a Ben Affleck. Soy un gran admiradora suya, pero nunca lo he conocido”, dijo Navarro. En ese momento el anfitrión de The View Sunny Hostin intervino y preguntó: "¿Estabas intentando emparejar a Ben Affleck y Shakira?". “¡Me encanta!”, dijo Navarro al tiempo que en el set recordaron que Shakira y Jlo fueron parte de una de las presentaciones más icónicas del Super Bowl en el 2020 y fue justamente esa cercanía por la que Damon consideró algo inapropiado que Aflleck y Shakira coincidieran. “Matt Damon dijo que eso podría ser complicado”.

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Otro de los copresentadores del espacio admitió que si bien ambos personajes son de su simpatía no los ve juntos. "Me encanta Ben Affleck. Pero quiero algo mejor para Shakira. En lo que respecta a las citas, parece un poco complicado en las relaciones".

Al final del segmento, Navarro insistió en su idea y comenzó a pensar en un nombre para la pareja. "¿Les gusta BenSha?" “Creo que sí me gusta”, dijo Hostin.

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