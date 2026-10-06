Shakira y Piqué se encuentran. La artista exige esfuerzo de su ex para ver a Milan y Sasha

Este martes 6 de octubre los medios españoles difundieron un comunicado que la cantante Shakira envió, mediante su oficina de relaciones públcias, acerca de su interés en que el padre de sus hijos, Gérard Piqué, se esfuerce más por realizar viajes para visitar a los hijos que tuvieron en su relación, Milan y Sasha, en lugar de que sean los niños quienes se desplacen por largas jornadas y trayectos para reunirse con él.

Horas después de emitido dicho boletín, la cantante y el futbolista se habrían visto frente a un juez en un tribunal en Barcelona, España, ciudad donde convivieron por casi una década, hasta el 2022.

Acuerdo firmado cuatro años atrás entre Shakira y Piqué se revisa

Recordemos que el acuerdo de custodia y visitas de los hijos de Shakira y Piqué se realizó hace cuatro años cuando se separaron y la cantante barranquillera comenzó su traslado de España a Estados Unidos, donde reside con los niños, desde abril del 2023.

La cantante quiere preservar la rutina y los horarios de actividades de sus hijos en tiempos de vacaciones cortas y para ello, plantea disminuir los viajes que ellos realizan a España para ver a su padre. Su interés es que sea Piqué quien vaya de España a Estados Unidos más regularmente en estos periodos para verlos.

“Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños”, se titula el comunicado extendido sobre el tema. Luego detalla su petición y revela el encuentro que tendría con su ex.

“En relación con el procedimiento que se celebra hoy en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la representación legal de Shakira desea expresar lo siguiente:

* La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y

Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido.

* Se propone que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan.

* De este modo, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar. Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”.

Al final del documento, pide respeto por la intimidad de los pequeños de 13 y 11 años que por el momento están con ella en medio de su residencia de Madrid. “Agradecemos a los medios de comunicación el respeto a la intimidad de los menores y les pedimos la máxima consideración en el tratamiento de este asunto", puntualizó.

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Antes de llegar ante un juez, según informó La Vanguardia, Ramón Tamborero, apoderado del exfutbolista del Barcelona, indicó que la expareja estuvo negociando hasta el último instante para evitar llegar a juicio este martes.

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