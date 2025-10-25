Shakira ya está en Cali: las primeras imágenes de su llegada a la ciudad

Shakira llegó en la noche de este 24 de octubre al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, donde fue recibida por varios seguidores que la esperaban con emoción. Su arribo marca el inicio de lo que será uno de los momentos más esperados por sus fans en el suroccidente del país.

La artista de 48 años ofrecerá dos conciertos en Cali como parte de su gira internacional, con presentaciones programadas para el 26 y 27 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, escenario que ya se alista para recibir a miles de fanáticos.

¿Qué dijo Shakira tras llegar a Cali?

Durante su breve encuentro con los medios, ‘La Loba’ se mostró visiblemente emocionada por su llegada a Cali, una de las paradas que más esperaba dentro de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

“Siento una emoción muy grande, era uno de los momentos de la gira que más estaba deseando tener. La energía del público caleño es tan linda, poder compartir con ellos es muy importante”, expresó Shakira ante la prensa.

La intérprete mencionó que esta visita tiene un significado especial, pues viajó acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, quienes también vivirán de cerca el ambiente que rodea sus presentaciones: “Estoy feliz de poder traerlos y que puedan vivir esta experiencia como yo”.

Entre risas, Shakira reveló también que ya les habló a los pequeños sobre algunas de las tradiciones locales, incluyendo el popular chontaduro con sal y miel, una de las frutas típicas del Valle del Cauca que, según dijo, espera que prueben durante su estadía.

Después de sus conciertos en Cali, la barranquillera regresará a Bogotá el 1 de noviembre para ofrecer su tercer concierto dentro de esta gira. Sus dos primeras presentaciones en la capital fueron los días 26 y 27 de febrero en el estadio El Campín.

¿Dónde termina la gira de Shakira?

Después de su próximo concierto en Bogotá, la estrella colombiana partirá hacia Quito, Ecuador, donde tiene programados tres conciertos los días 8, 9 y 11 de noviembre. Posteriormente, cumplirá con otras tres fechas en Lima, Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, y continuará por Chile (22 de noviembre), Paraguay (28 y 29 de noviembre), Uruguay (3 y 4 de diciembre) y Argentina (8, 9 y 11 de diciembre).

La gira Las mujeres ya no lloran World Tour concluirá con dos presentaciones de Shakira en Estados Unidos, en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, los días 27 y 28 de diciembre.