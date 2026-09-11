Sharon Stone cuenta por qué lleva “bastante tiempo” en abstinencia sexual: “Soy buena novia”

Sharon Stone se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood en la década de 1990, especialmente tras su icónica interpretación de Catherine Tramell en Bajos instintos (Basic Instinct), una película de 1992 que la catapultó a la fama mundial. Luego, solidificó su carrera con papeles en producciones como Casino, actuación que le valió un Globo de Oro a la mejor actriz y una nominación al Óscar. A sus 68 años, la actriz sigue activa en la industria y ha sido muy abierta sobre varios aspectos de su vida personal. Recientemente, en una charla con Mayim Bialik en el pódcast Mayim Bialik’s Breakdown, compartió detalles sobre su vida amorosa y confesó que ha estado en celibato durante varios años.

¿Por qué Sharon Stone está en celibato?

En medio de la conversación, Bialik le preguntó a Stone cómo se sentía en su vida amorosa. La actriz compartió una frase que reflejó su actual situación sentimental: «He sido novia de novios malos, y también de novios buenos. He tenido buena suerte, mala suerte y ninguna suerte en absoluto. Y durante bastante tiempo, no he tenido ninguna suerte«, afirmó.

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Ahora mismo, la artista estadounidense vive una etapa diferente: «Llevo bastante tiempo en celibato porque he llegado a un punto en el que solo quiero estar con alguien a quien quiero«.

La actriz dejó en claro que su elección no se debe a un desprecio por el amor o las relaciones, sino a que ya no siente interés en conexiones que se basen únicamente en la atracción física. «Ahora que mis hijos son mayores, quiero a alguien que sea mi compañero, no solo alguien con quien tener sexo. Ya me aburre un poco eso. Ahora mismo estoy en una etapa en la que no tengo suerte en el amor «.

Al ser cuestionada sobre si alguna vez había encontrado a lo que ella considera el verdadero amor, dijo: “He tenido amores en mi vida, pero no creo haber tenido el gran amor de mi vida, no».

Sharon Stone, actriz, productora y modelo estadounidense. EFE/EPA/NINA PROMMER Foto: EFE - NINA PROMMER

Así ha sido la vida sentimental de Sharon Stone

Sharon Stone se ha casado dos veces. Su primer matrimonio fue con el productor Michael Greenburg, pero esa relación terminó en divorcio. Luego, se casó con el periodista Phil Bronstein, con quien adoptó a su hijo Roan. Después de separarse de Bronstein, Stone también adoptó a Laird y Quinn. Durante el pódcast, recordó una predicción que le hicieron cuando era más joven. Según contó, una vidente le dijo que encontraría a su pareja ideal cuando fuera mayor.»(Me dijo) No vas a conocer a tu alma gemela hasta que seas bastante mayor, bastante mayor. Y entonces va a ser como tú. En cierto modo, vas a ser como tú para identificarse con ellos. Pero eso no sucederá hasta que seas bastante mayor, casi 70 años».

No es la primera vez que Stone comparte su frustración con las relaciones amorosas. En 2020, en una charla en The Drew Barrymore Show, la actriz ya había comentado sobre su decisión de distanciarse de las citas. “Estoy harta de las citas, no merecen mi tiempo. Disfruto más de mi tiempo a solas y del tiempo con mis hijos y mis amigos. Siento que no necesito otro niño. Tengo muy buenos amigos hombres, pero siento que cuando se trata de madurez emocional en las relaciones, los hombres y las mujeres aparentemente se encuentran en lugares diferentes”, dijo.