Shawn Mendes en Colombia: edad, novia y más del artista que llega al FEP 2025

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2025 se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes de Colombia. Del 27 al 30 de marzo, el Parque Simón Bolívar en Bogotá reunirá a más de 70 artistas, tanto nacionales como internacionales, quienes deleitarán al público con sus canciones.

Uno de los invitados especiales es Shawn Mendes, quien hará su debut este jueves 27 de marzo; sin embargo, desde el pasado martes 25 fue visto por las calles de Bogotá. En una de las imágenes que publicó puso de fondo el tema Yo me llamo cumbia, en la voz de Totó la Momposina.

¿Cuántos años tiene Shawn Mendes?

El artista, cuyo nombre de pila es Shawn Peter Raul Mendes, nació el 8 de agosto de 1998 en Toronto, Ontario, en Canadá. Actualmente tiene 26 años y, desde el 2013, comenzó a darse a conocer en la industria musical cantando fragmentos de otros temas a través de Vine. Poco a poco fue acumulando millones de visualizaciones hasta dar con el sello discográfico Island Records, con quien lanzó en junio del 2024 su primer sencillo Life of the party, que lo convirtió en el artista más joven en debutar en el top 25 del Billboard Hot 100.

Más adelante, en el 2016, lanzó su primer disco Illuminate con canciones como Treat you better y Mercy. En 2018, su tercer álbum titulado Shawn Mendes lo consolidó como una de las grandes estrellas del pop juvenil, con canciones como In my blood y Lost in Japan que resonaron con el público.

En 2019, lanzó el sencillo Señorita junto a Camila Cabello, y fue un éxito total, alcanzando las primeras posiciones en las listas de reproducción a nivel mundial. Luego, en 2020, presentó su cuarto álbum, Wonder, que reflejó su evolución artística y un sonido más maduro.

Shawn Mendes EFE/ André Coelho Fotografía por: André Coelho

¿Quién es la novia de Shawn Mendes?

Shawn Mendes sostuvo una relación con Camila Cabello. La pareja se convirtió en una de las más comentadas del mundo del espectáculo.

Se conocieron en 2014 durante una gira conjunta, y desde entonces, su amistad se fue fortaleciendo. La química que mostraron en el video musical de Señorita, en el 2019, y en sus presentaciones en vivo avivó aún más las especulaciones sobre un romance. Poco después, en julio de ese mismo año, hicieron oficial su relación. Durante más de dos años, compartieron momentos especiales en redes sociales y en eventos públicos, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo.

En noviembre de 2021, Mendes y Cabello anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, subrayando que seguirían siendo amigos cercanos. Sin embargo, luego se reconciliaron, pero, finalmente, entre ires y venires, en el 2023 le pusieron punto final a su historia de amor.

Desde hace varias semanas, medios de comunicación internacionales y redes sociales han reportado que el artista canadiense se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, esta vez con Helena Gualinga, una reconocida activista ecuatoriana. No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido esa información.