Shawn Mendes en el Estéreo Picnic: habló en español y usó sombrero vueltiao

A las 11:15 de la noche, las luces del escenario principal se encendieron, dando inicio al show del artista de 26 años. ‘There’s Nothing Holding Me Back’ fue la canción con la que abrió su espectáculo.

Durante 90 minutos, el cantante cautivó con su característico estilo romántico y nostálgico, interpretando temas como Stitches, Wonder, Treat You Better, It’ll Be Okay, Summer of Love y Señorita, éxito que originalmente canta junto a su exnovia Camila Cabello

Más colombiano que nunca

Uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando Shawn Mendes sorprendió al público bogotano luciendo la bandera de Colombia, usando un sombrero vueltiao y hablando en español.

“Bogotá, ¿cómo estás? Es mi primera vez aquí en Colombia, puedo tratar de hablar en español, pero no tengo muchas palabras, te amo mucho”, expresó con esfuerzo.

Estas palabras fueron recibidas con entusiasmo por parte de los asistentes, quienes lo ovacionaron con muestras de cariño y orgullo. Aquí el video.

El paso de Shawn Mendes por Bogotá

Antes de su presentación, Mendes compartió en sus redes sociales imágenes disfrutando de la naturaleza y los paisajes bogotanos. Además, fue visto almorzando en un restaurante en el norte de la ciudad.

Su visita a Colombia marcó un hito en su gira por América Latina, tras sus recientes presentaciones en Chile y Argentina. Con este debut en el país, el canadiense demostró su conexión con el público colombiano y dejó huella en el Festival Estéreo Picnic 2025.

