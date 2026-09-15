Silvestre Dangond: Revelan detalles de la cirugía a la que fue sometido: “Una lesión”

Una foto en la que el cantante Silvestre Dangond se ve vestido de bata verde junto al cirujano Luis Alonso Salja, quien también es amigo cercano del intérprete, llevó a muchos de sus seguidores a preguntarse sobre el estado de salud del mismo.

El médico tratante apuntó que se trataba de una cirugía funcional y descartó que no estaba relacionada con ninguna enfermedad que pudiera estar sufriendo el intérprete de ‘Cásate conmigo’. El doctor publicó en las historias temporales de su Instagram: “El amor de nosotros no se acaba. Cirugía funcional, ojo, Gloria a Dios”.

Médico de Silvestre Dangond se pronuncia

Este lunes el periodista y folclorista conocido como Álvaro Alcides Alvarez, conocido como Triple A, logró una nueva delcaración del galeno, quien le explicó en qué habia consistido la intervención hecha al intérprete de ‘Las locuras mías’, ‘Ya no me duele más’ y ‘La indiferencia’.

Según el periodista consignó en sus redes sociales, en diálogo sostenido con el medico vía chat, este le habría anticipado que el atista está muy bien.

“Todo bajo control, varo. Una intervención por una lesión benigna del tejido celular subcutáneo. Ya esta al ruedo el hombre”, se lee en el texto que el médico le habría enviado al periodista y que este publicó en sus redes sociales como constancia de la conversación. La última parte del texto indicaría que Dangond está fuera de la clínica de Barranquilla donde fue intervenido y de regreso en su cotidianidad.

Según información anteriormente publicada por Blog vallenato, la lesión, que puede ser un quiste o fibroma, estaría lozalizado en una pierna del cantante de Urumita, La Guajira, hace 46 años.

Hay que mencionar que semanas atrás Silvestre sorprendió al aparecer con la cabeza rapada en la tradicional Feria de las Flores, de Medellín. Su nuevo look también generó inquietud en sus fanáticos pero ahora se sabe que no estaría vinculado con ningún aspecto de su salud, sino una nueva apariencia.

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Silvestre se prepara para presentarse el 6 noviembre próximo en Valencia, Venezuela con su tour ‘El baile de todos’.

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