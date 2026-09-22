Silvestre Dangond reveló la razón de su radical cambio de look: “Es importante”

A comienzos de agosto, Silvestre Dangond sorprendió a sus seguidores al aparecer con una nueva apariencia durante el Súper Concierto de la Feria de las Flores, en Medellín. El intérprete de Las locuras mías se mostró completamente rapado generando todo tipo de comentarios y reacciones en las redes sociales.

“Me encanta su nuevo look”, “si se siente feliz con su nuevo estilo, todo se vale, los demás no deberíamos fijarnos en eso”, “sus razones tendrá. Cada quien decide lo que quiere o lo que tiene que hacer”, “él sabrá porque lo hizo, pero no negaré que se ve raro”, “la ventaja es que el cabello crece”, “por un momento pensé que era Pitbull”, “se ve espectacular”, “se ve más lindo con cabello”, “se ve extrañamente bien”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

¿Por qué Silvestre Dangond se rapó? Esta es la verdadera razón

Después de casi dos meses, el artista se refirió a los motivos por los cuales cambió radicalmente de look. En una entrevista con el reconocido paparazzi español Jordi Martin, para el programa El gordo y la flaca, el artista explicó: “Hay momentos que es importante reconocerse nuevamente, porque te estás viendo al espejo y estás viendo el mismo personaje; y es importante replantear para que todo tenga coherencia: lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas”.

Aunque no especificó el proceso en el que está, recibió los elogios de sus seguidores y fanáticos a través de las redes sociales: “pero él siempre lo ha hecho, en cada álbum que ha sacado tiene un look diferente”, “anda en el cuento del universo, la madre naturaleza, la espiritualidad y demás”, “bien por él”.

A lo largo de su carrera, el cantante originario de Urumita, La Guajira, ha pasado por diversas transformaciones en su estilo. Sus cambios de look a menudo han coincidido con nuevas etapas en su música y proyectos profesionales. Por eso, su reciente decisión de raparse ha generado bastante curiosidad entre sus seguidores.

Hace un tiempo, el cantante hizo una confesión sobre un viaje personal que, según él mismo, lo llevó a confrontar aspectos de su vida que habían estado ocultos durante mucho tiempo. En febrero de este año, el cantante concedió una entrevista para el pódcast El poder de la música, conducido por Humberto ‘El Gato’ Rodríguez, donde habló sobre su experiencia durante y después de interpretar a Leandro Díaz. Según contó, este personaje tuvo un impacto significativo en él y lo llevó a cuestionar diferentes facetas de su propia historia.

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Dangond mencionó que llegó a sentirse tan conectado con el juglar que se preguntaba si realmente estaba interpretando la vida de Leandro o la suya propia. Una vez que concluyeron las grabaciones, el artista decidió tomarse un tiempo para sí mismo y comenzó un proceso de introspección en el que experimentó con psilocibina y, más tarde, con ayahuasca. “Ahí sí me cambió todo, absolutamente todo. Entendí mi proceso, entendí mi lado oscuro, entendí mi drogadicción, mi mal comportamiento… entendí todo lo malo y todo lo bueno”.

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El cantante ha compartido que ese proceso estuvo profundamente conectado con sus creencias. Al reflexionar sobre las emociones que vivió en ese tiempo, vinculó su transformación con su fe y una profunda gratitud hacia Dios, quien le permitió ver aspectos de su vida que antes no entendía de la misma forma.