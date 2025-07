Silvestre Dangond reveló si se considera el nuevo Diomedes Díaz: “es incómodo”

Silvestre Dangond se ha convertido en una de las figuras más influyentes del vallenato contemporáneo. El artista ha transformado el género con una propuesta fresca que ha conectado con las nuevas generaciones, sin dejar de lado el alma tradicional del vallenato.

¿Qué piensa Silvestre Dangond de Diomedes Díaz?

A lo largo de su carrera, Silvestre ha apostado por una evolución musical con elementos de la música tropical, el pop e incluso del urbano, pero siempre manteniendo las raíces vallenatas presentes en su acordeón y en sus letras románticas. Aunque ha generado debate entre los puristas del vallenato, Silvestre mantiene su autenticidad.

Fotografía por: Instagram

En una reciente entrevista con el periodista Jorge Cura, el cantante se refirió a Diomedes Díaz, el máximo exponente de la música vallenata del país. “¿Qué te puedo decir de Diomedes? Es el ejemplo más grande que hemos tenido en la música vallenata porque todo el mundo sabe que es el fenómeno natural y artístico del género. Yo siempre quedo sin argumentos cuando me toca hablar de Diomedes”, dijo.

Habló también de las comparaciones que constantemente le hacen con el intérprete de Mi primera cana. Incluso, respondió a quienes le escriben en sus redes sociales que es el “nuevo Diomedes Díaz”.

“Yo no soy amante de las comparaciones porque las comparaciones se hacen para aquel que no está satisfecho y que no sienta complacencia, pero alguien que sienta complacencia y esté a gusto con lo que tú haces nunca te comparas. Para mí es incómodo que me comparen con Diomedes porque yo siento que es incomparable, por eso cuando arman esas comparaciones en redes sociales me da pena. Muchos creen que yo me comparo con Diomedes y jamás podré superarlo por más música o boletos que venda, porque él es la raíz y la raíz se valora por todas las generaciones”, dijo con contundencia.

¿Elder Dayán es el “reemplazo” de Diomedes Díaz?

Al negar que sea él el “nuevo Diomedes Díaz”, Dangond habló de Elder Dayán, uno de los hijos de ‘El Cacique de La Junta’, quien, al igual que Rafael Santos y en su momento Martín Elías, ha continuado con su legado.

“Hablar de Elder es hablar de una continuidad que quedó inclusa por medio de todos los hijos de Diomedes que quisieron intentarlo: Rafael Santos, Martín… Ahora le toca el turno a él. Tiene que asumir eso y desligarse de su legado para escribir su propia historia. Tiene la sangre, carisma, un mundo de entretenimiento totalmente distinto al que nos tocó a nosotros cuando comenzamos, tiene un terreno ya ganado para poder mostrar su parte artística. Que la sude toda y todo ese esfuerzo se va a ver reflejado después”.