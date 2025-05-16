Silvestre Dangond se refirió a supuesta predicción sobre su muerte: “Quedé timbrado”

En medio de una rueda de prensa, el cantante vallenato Silvestre Dangond sorprendió al público al compartir una anécdota personal relacionada con una supuesta predicción que, según contó, se hizo hace varios años sobre su muerte.

El artista habló del tema mientras interactuaba con los asistentes al evento, generando reacciones de sorpresa. Si bien estas declaraciones fueron hechas hace varios meses, recientemente reaparecieron en plataformas digitales.

La confesión de Silvestre Dangond sobre su supuesta muerte

De acuerdo con el relato del intérprete de 45 años, la historia surgió a partir de lo que le comentó una amiga suya tras consultar a una vidente.

Según esa versión, la persona habría asegurado que Silvestre Dangond moriría en un accidente aéreo, específicamente a bordo de una avioneta. La mención del cantante fue breve, pero suficiente para que el público reaccionara con asombro ante la revelación.

El artista incluso recordó que la predicción señalaba un momento concreto en el tiempo. En su relato, explicó que aquella advertencia indicaba que el supuesto accidente ocurriría en septiembre de 2017. Sin embargo, también advirtió que nunca ha creído en supersticiones.

“Me llamó una amiga y me dijo que una vidente había dicho que yo me iba a matar en septiembre, en el mismo año de Martín Elias, en una avioneta (...) Yo le dije: ‘¡No joda! ¿Y esa vieja por qué no te dijo el número del chance más bien?’“, expresó.

Durante su intervención, Silvestre Dangond también explicó que escuchar esa historia lo afectó emocionalmente en su momento. Y aunque reiteró que no es una persona creyente de ese tipo de predicciones, reconoció que la idea llegó a inquietarlo cuando la escuchó por primera vez.

“Psicológicamente me afectó, a pesar de que yo no creo en eso, eso no es fácil. Yo quedé timbrado, me fui rápido”, añadió Silvestre Dangond, quien aseguró que dicha experiencia y las reflexiones que hizo posteriormente fueron la inspiración de su canción ‘Si yo supiera’.

