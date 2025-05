Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella vuelven, pero se volverán a separar

‘Las segundas partes nunca son buenas’, dice un famoso adagio, y eso lo tiene muy claro el cantante vallenato Silvestre Dangond. El artista, nacido en Urumita, La Guajira, habló con Vea sobre el reencuentro que se convirtió en la noticia musical del momento: su regreso con Juancho de la Espriella, quien fue su acordeonero y compañero de fórmula por 10 años, hasta que se separaron musicalmente en el 2012.

Suena contradictorio. Si el artista piensa así, por qué volvió a grabar o, en términos coloquiales, a darse una segunda oportunidad con su ‘compadre’. La respuesta es sencilla: era el momento y será solo para hacer ‘El último baile’, que más que un álbum, es una especie de reconciliación para luego despedirse y seguir queriéndose, pero cada uno por su lado.

“Vamos a romper el mito de las segundas oportunidades”, Silvestre Dangond

“Nosotros con el favor de Dios y el universo, vamos a romper el mito de las segundas oportunidades, porque casi nunca son buenas en nada, ni en política, ni en los matrimonios. Eso para que se dé es complicadísimo”, menciona Silvestre, advirtiendo que sabe que es un pensamiento colectivo, pero ya empezaron con pie derecho y sin presión. “No tengo esa presión de que funcione o no. Hay algo generacional que atrapa, ya hemos vendido tres Parques de la leyenda”, comenta el artista refiriéndose a los tres conciertos que dará, junto a su compadre, en Valledupar los próximos 30, 31 de mayo y primero de junio, donde interpretarán las trece canciones que hacen parte de ‘El último baile’, lanzado oficialmente el pasado 12 de mayo, día del cumpleaños número 45 de Dangond, el hijo mayor de ‘El Palomo’ y padre de Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

El intérprete y el acordeonero lanzan un álbum de 13 canciones. ‘Volvamos a ser novios’, ‘La que me alborota’, ‘El malcriao’ y ‘El dolor de cabeza’, hacen parte de este trabajo musical. Fotografía por: Cortesía Giorgio del Veccio y Paola España P

Silvestre Dangond anunció la ‘reconciliación’ en el 2021

La historia del reencuentro data de tiempos de pandemia, cuando en el 2021 Silvestre anunció que volvería con de la Espriella. La noticia causó sensación entre sus seguidores, “los silvestristas”, pero se fue dilatando hasta septiembre del 2024 cuando entraron a estudio. Como en las historias de amor y reconciliación, los dos fueron felices en el proceso y lo siguen siendo ahora en la promoción, las diferencias quedaron atrás, ahora solo hay lecciones aprendidas y la madurez de ambos. Emocionados, cuentan que están más que listos para la gira de conciertos que después del lanzamiento en Valledupar, los llevará nuevamente a los escenarios que los han visto triunfar.

Silvestre piensa que si el ‘junte’ no fue antes y se logró ahora es porque no hay pendientes. “Se alcanzaron a sanar todas las heridas que en su momento causamos por la separación. Pienso que todo este tiempo fue prudente y fue como si el universo conspirara a favor de nosotros, porque cuando me nace a mí esta idea, nunca tuve como la intención de hacérsela saber primero con una llamada”, relata el artista vallenato, que solamente dejó que las cosas fluyeran para cuando estuvieran listos, en su caso, cuenta, ya había hecho varios cambios en su vida.

“Tengo que tener el ego bajo los pies. Yo cedí en todo sentido para que esto fluyera como tenía que fluir. Él (Juancho) me dejó siendo un Silvestre y ha encontrado otro Silvestre”, menciona el guajiroreconociendo que, por este factor, el género vallenato en general se ha perdido de colaboraciones valiosas. “Lo he tenido controlado, porque sé que eso hubiera sido un tropiezo”.

Para Juancho de la Espriella, la claridad de que Silvestre era cabeza del proyecto fue fundamental y entró en esa dinámica sin conflicto. “Se lo dije a él desde el comienzo: ‘yo acepto tu liderazgo”. No lo acepto porque él me lo haya impuesto, lo acepto porque lo veo como el líder del proyecto. Confío en él plenamente. Le decía: ‘lo que tú digas’, obviamente les presentaba que quería”, dijo el acordeonero, quien reconoció que el intérprete de “Las locuras mías” estuvo abierto a sus propuestas para lograr un álbum que no se parece a ninguna otra producción en la que alguno hubiera trabajado y refleja la trayectoria y el espíritu de los dos.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella se volverán a separar

Sobre las motivaciones del reencuentro, estas tienen que ver con el gusto personal, alejadas por completo de una estrategia o una necesidad. “Lo más bonito de esto es que no hemos necesitado que nuestras carreras entren en ocaso o que estén pasando momentos difíciles como para buscar una opción. No es porque estemos mal económicamente o pasando por un momento de popularidad muy malo. Lo más bonito es que estamos separados, pero a cada uno le está yendo bien, cada uno brilla en la música, tiene éxito, que no se mide ni por lo que uno se gana económicamente, sino por lo bien que tú te sientas. Es una unión por gusto”, menciona Silvestre.

De la Espriella complementó estas declaraciones revelando que tenía el mismo anhelo. “Soñaba con ese momento, él lo anunció en el 2021, y (desde entonces) era más un deseo mutuo. Sabíamos que al darnos gusto él y yo, le íbamos a dar gusto a millones de seguidores, que querían o que soñaban con que él y yo nos juntáramos nuevamente”.

Los dos recuerdan como si fuera ayer ese primer día en el estudio donde se abrazaron con alegría.

“Creo que uno de los más felices de mi vida, fue el primer día de grabación en la casa de Silvestre. Parecía que fuera un niño cuando va para Disney, iba feliz y todo empezó a fluir de una manera impresionante. Los arreglos, la magia, la fusión y la alegría. Creo que eso que sentimos es lo que están sintiendo la gente, es lo que lo que nosotros estamos transmitiendo con este reencuentro”, mencionó Juancho.

Después de escuchar el cariño, el entusiasmo, la afinidad y la madurez que han logrado Silvestre y Juancho es inevitable no indagar por la contundente decisión de no grabar más juntos.

“‘El último baile’ es como la última oportunidad que vamos a tener para vivir esta emoción de trabajar juntos”, menciona Silvestre, resaltando que los dos son conscientes que tienen carreras y planes en solitario, que quieren seguir desarrollando y desde esa instancia, lo que sí es un hecho es que estarán apoyándose mutuamente. El dúo estuvo de acuerdo en que era la manera sabia y gozosa de cerrar la historia del reencuentro. “‘El último baile’ es un título lleno de nostalgias, es la última vez que van a ver a Silvestre y a Juancho, porque él va a seguir en su carrera y yo, en la mía”, puntualizó el acordeonero.

“Sí pensamos en nosotros, porque nos estamos dando gusto, pero es un regalo más para la gente que nos sigue, nos quiere, nos admira y que vivió eso. O sea, te lo puedo decir, me despojo de mí, pero esto es más para la gente que para nosotros mismos. Lo que pasa es que de paso nos damos un regalazo él y yo”, dijo Silvestre en esta charla.

Así sera el festival Silvestrista

Dentro de las actividades del regreso de Silvestre y Juancho se llevará a cabo en Valledupar el Festival Silvestrista, que comenzará el 29 de mayo con una caminata. El 30 y 31 de mayo, y el 1 de junio, en el Parque de la Leyenda Vallenata, se harán los tres conciertos de lanzamiento de ‘El último baile’.

