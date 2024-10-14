SOFA 2025: boletería, precio de entradas, horarios, programación y más

El SOFA (Salón del Ocio y la Fantasía) es el evento más grande de cultura alternativa, entretenimiento y creatividad en Colombia, y se destaca como uno de los más relevantes de América Latina. Desde su primera edición se ha consolidado como un punto de encuentro para fanáticos del anime, el cómic, los videojuegos, el cosplay, la ciencia ficción, la literatura fantástica, la tecnología y las artes visuales.
Cada año, este evento atrae a miles de personas en Corferias, donde se ofrece una experiencia con exhibiciones, talleres, charlas, zonas temáticas y espacios interactivos. SOFA no solo rinde homenaje a la cultura geek y pop, sino que también promueve el talento creativo de Colombia y Latinoamérica, convirtiéndose en un espacio para la expresión, la innovación y la comunidad.
Programación SOFA 2025
En su edición número 16, el SOFA estará de 9 al 13 de octubre bajo el concepto “La Comunidad del Dragón”. Este tema simboliza la unión de cientos de colectivos y universos creativos que se reúnen en un mismo espacio.
Durante cinco días, se presentan más de 60 multiversos temáticos creados por las propias comunidades: mundos de cómic, anime, videojuegos, ilustración, literatura fantástica, ciencia ficción, performance, tecnología, música alternativa, cultura japonesa y subculturas urbanas.
Jueves 09 de octubre
16:00
Meet & Greet Pabellón 23
Inauguración HashTagXFest
Viernes 10 de octubre
11:00 a.m.
Meet & Greet Pabellón 23
Jessybaby
12:00
Meet & Greet Pabellón 23
Paudipai
13:00
Meet & Greet Pabellón 23
Pomyu
14:00
Meet & Greet Pabellón 23
Felipancreaz
15:00
Meet & Greet Pabellón 23
Dianne Rivera
16:00
Meet & Greet Pabellón 23
Manuphilie
17:00
Meet & Greet Pabellón 23
Satturnpower
18:00
Meet & Greet Pabellón 23
OfficialTreb
19:00
Meet & Greet Pabellón 23
Mr Kramet
Sábado 11 de octubre
12:00
Meet & Greet Pabellón 23
Andor Robotnik
13:00
Meet & Greet Pabellón 23
Kath Cosplayer
14:00
Meet & Greet Pabellón 23
Desparche Cubico
15:00
Meet & Greet Pabellón 23
Sorbiito
16:00
Meet & Greet Pabellón 23
Miumi
17:00
Meet & Greet Pabellón 23
Nico en la ruta
18:00
Meet & Greet Pabellón 23
Mohamed Davila
19:00
Meet & Greet Pabellón 23
Tati Barrera Mapache
Domingo 12 de octubre
12:00
Meet & Greet Pabellón 23
Papo Marquez
13:00
Meet & Greet Pabellón 23
Valnellope
14:00
Meet & Greet Pabellón 23
Miko’s trashcan
15:00
Meet & Greet Pabellón 23
Jasperdev
16:00
Meet & Greet Pabellón 23
Froot_l
17:00
Meet & Greet Pabellón 23
Laorioconpapitas
18:00
Meet & Greet Pabellón 23
Kika Cosplayer
19:00
Meet & Greet Pabellón 23
Yenlan
Lunes 13 de octubre
12:00
Meet & Greet Pabellón 23
Ocas Random
13:00
Meet & Greet Pabellón 23
Cleiver
14:00
Meet & Greet Pabellón 23
Dulce de Rata
15:00
Meet & Greet Pabellón 23
Ameli.e
16:00
Meet & Greet Pabellón 23
Chryssiel
17:00
Meet & Greet Pabellón 23
Brutal
Los horarios generales para asistir al SOFA serán: jueves de 12:00 pm a 8:00 pm; viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 9:00 pm; lunes festivo de 10:00 am a 8:00 pm.
Boletería SOFA 2025: precio de las entradas
- Jueves 9 y viernes 10: $25.000.
- Sábado 11, domingo 12 y lunes 13: $31.000.
- Entrada gratuita para menores de 7 años y mayores de 70.