SOFA 2025: boletería, precio de entradas, horarios, programación y más

El SOFA (Salón del Ocio y la Fantasía) es el evento más grande de cultura alternativa, entretenimiento y creatividad en Colombia, y se destaca como uno de los más relevantes de América Latina. Desde su primera edición se ha consolidado como un punto de encuentro para fanáticos del anime, el cómic, los videojuegos, el cosplay, la ciencia ficción, la literatura fantástica, la tecnología y las artes visuales.

Cada año, este evento atrae a miles de personas en Corferias, donde se ofrece una experiencia con exhibiciones, talleres, charlas, zonas temáticas y espacios interactivos. SOFA no solo rinde homenaje a la cultura geek y pop, sino que también promueve el talento creativo de Colombia y Latinoamérica, convirtiéndose en un espacio para la expresión, la innovación y la comunidad.

Programación SOFA 2025

En su edición número 16, el SOFA estará de 9 al 13 de octubre bajo el concepto “La Comunidad del Dragón”. Este tema simboliza la unión de cientos de colectivos y universos creativos que se reúnen en un mismo espacio.

Durante cinco días, se presentan más de 60 multiversos temáticos creados por las propias comunidades: mundos de cómic, anime, videojuegos, ilustración, literatura fantástica, ciencia ficción, performance, tecnología, música alternativa, cultura japonesa y subculturas urbanas.

Jueves 09 de octubre

16:00

Meet & Greet Pabellón 23

Inauguración HashTagXFest

Viernes 10 de octubre

11:00 a.m.

Meet & Greet Pabellón 23

Jessybaby

12:00

Meet & Greet Pabellón 23

Paudipai

13:00

Meet & Greet Pabellón 23

Pomyu

14:00

Meet & Greet Pabellón 23

Felipancreaz

15:00

Meet & Greet Pabellón 23

Dianne Rivera

16:00

Meet & Greet Pabellón 23

Manuphilie

17:00

Meet & Greet Pabellón 23

Satturnpower

18:00

Meet & Greet Pabellón 23

OfficialTreb

19:00

Meet & Greet Pabellón 23

Mr Kramet

Sábado 11 de octubre

12:00

Meet & Greet Pabellón 23

Andor Robotnik

13:00

Meet & Greet Pabellón 23

Kath Cosplayer

14:00

Meet & Greet Pabellón 23

Desparche Cubico

15:00

Meet & Greet Pabellón 23

Sorbiito

16:00

Meet & Greet Pabellón 23

Miumi

17:00

Meet & Greet Pabellón 23

Nico en la ruta

18:00

Meet & Greet Pabellón 23

Mohamed Davila

19:00

Meet & Greet Pabellón 23

Tati Barrera Mapache

Domingo 12 de octubre

12:00

Meet & Greet Pabellón 23

Papo Marquez

13:00

Meet & Greet Pabellón 23

Valnellope

14:00

Meet & Greet Pabellón 23

Miko’s trashcan

15:00

Meet & Greet Pabellón 23

Jasperdev

16:00

Meet & Greet Pabellón 23

Froot_l

17:00

Meet & Greet Pabellón 23

Laorioconpapitas

18:00

Meet & Greet Pabellón 23

Kika Cosplayer

19:00

Meet & Greet Pabellón 23

Yenlan

Lunes 13 de octubre

12:00

Meet & Greet Pabellón 23

Ocas Random

13:00

Meet & Greet Pabellón 23

Cleiver

14:00

Meet & Greet Pabellón 23

Dulce de Rata

15:00

Meet & Greet Pabellón 23

Ameli.e

16:00

Meet & Greet Pabellón 23

Chryssiel

17:00

Meet & Greet Pabellón 23

Brutal

Los horarios generales para asistir al SOFA serán: jueves de 12:00 pm a 8:00 pm; viernes, sábado y domingo de 10:00 am a 9:00 pm; lunes festivo de 10:00 am a 8:00 pm.

Boletería SOFA 2025: precio de las entradas