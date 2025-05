Sofía, la hija de Felipe Arias de RCN, envía, llorando, fuerte mensaje. ¿Qué dijo?

Felipe Arias es uno de los presentadores de noticias más carismáticos que tiene Noticias RCN. El conductor nacido en Manizales, que sufrió un percance cardíaco hace unos años y reveló que priorizaba su familia después de esta experiencia, así como su fe y por ello, de alguna manera le había bajado el ritmo a su trabajo, tiene tres hijos (Sofía, Martín y Pablo) y un estable matrimonio de más 23 años con su esposa Viviana Montenegro.

¿Por qué lloró Sofía Arias llora en sus redes sociales?

Su hija mayor es Sofía, quien se ha llevado elogios por su belleza y carisma. Esta semana la joven universitaria y futura abogada, sorprendió al mostrar en su cuenta de TikTok un video que grabó visiblemente afectada y con las lágrimas a flor de piel.

En su mensaje envió un contundente mensaje que hizo concluir a sus seguidores que tuvo una mala experiencia con uno de sus profesores pues de alguna manera instó a que los maestros fueran más empáticos en su relación con los alumnos, aclaró que no está promoviendo de ninguna manera la mediocridad.

“Ojalá algún día los profesores se den cuenta de que nosotras somos personas y no somos máquinas. Ojalá se pusieran en nuestro lugar y se acordaran de cuando ellos también fueron estudiantes. Ojalá algún día pueda ver sus verdaderas intenciones de enseñarnos a las buenas y no de ver su disfrute de de vernos sufrir y de ninguna forma estoy promoviendo la mediocridad, porque yo he tenido profesores exigentes, pero que son queridos y también justos”, dijo en lo que fue una clara crítica hacia ciertos maestros. Luego se cercioró de que su mensaje no fuera general.

“Entonces si se puede ser buen profesor y querer que sus estudiantes aprendan no equivale a crear terror en ellos. Si eres profesor quiero que sepas que a las buenas y siendo justo también puedes ser un muy buen profesor“, fueron las palabras que dijo Sofía y en su escrito que acompañó este post complementó.

@sofiaariasmontene Lo tenía decir. No quiero generalizar a todos los profesores, se que debemos valorar mucho más la labor que hacen, pero he tenido unos que hasta se burlan en la cara de los estudiantes cuando cometen errores, o que sonríen cuando humillan a un estudiante, y eso no está bien. ♬ Lights Are On - Instrumental - Edith Whiskers

