Sofía Vergara contó los trucos de belleza de piel para lucir bella a los 53 años

Hace unos días en España Sofía Vergara lanzó una línea de productos de belleza Toty Europa, junto al laboratorio Cantabria Labs. La presentación oficial fue en Madrid, España donde hizo varias confesiones.

“No salgo sin maquillar a la calle, salvo que sea una emergencia, por los paparazzi. A mi edad sigo con el mismo pelo largo y llevando escote. Me hace sentir sexy, me veo bien así, no me gusta lucir descuidada”, dijo la actriz colombiana que hace menos de un mes cumplió 53 años y se lleva los elogios por lucir espectacular.

Allí mismo admitió que con el paso de los años se ha conscientizado más sobre el cuidado de la piel y por ello, “tomo más proteína, intento comer saludable, cuido la piel, trato de dormir bien y hago más deporte, pero también sigo disfrutando y pasándolo bien”.

Sobre los pasos que cada noche realiza en beneficio de su piel ha procurado simplificarlo “por la noche me desmaquillo, me aplico una crema y ya”.

Sofía Vergara usa aceite de coco desde que era niña

A revista People le confesó que hasta hoy sigue usando el sencillo producto que se aplica desde que era una niña, tanto en el pelo como el el rostro. Se trata del aceite de coco “lo usa desde que es pequeña y le ayuda muchísimo”.

Se sabe que el aceite que incluye vitaminas como la A, D, E y K y minerales como el fósforo, sodio, calcio, magnesio, hierro y potasio, no son invasivos ni agresivos con la piel.

Según explicó al medio citado, Sofía Vergara se aplica aceite de coco en cabello seco “todas las noches antes de dormir”, ya que “El aceite de coco es muy natural y es muy bueno. Puedes ponértelo en la cara, en las pestañas… te vas a dormir con ello aplicado y te despiertas completamente hidratada“, explicó.

