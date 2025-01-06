Sofía Vergara corrigió a paparazzi que la llamó “mexicana”. Su reacción dividió opiniones

La barranquillera Sofía Vergara volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez por un breve intercambio con un paparazzi durante su paso por París, capital francesa. El momento quedó registrado en video y rápidamente empezó a circular en plataformas digitales, donde generó todo tipo de comentarios entre seguidores y usuarios.

El episodio llamó la atención porque la reacción de la actriz no pasó desapercibida. Mientras algunos celebraron la forma en que reivindicó su origen colombiano, otros consideraron que su respuesta pudo interpretarse como distante o altiva, lo que terminó dividiendo opiniones entre quienes vieron el clip.

¿Qué pasó con Sofía Vergara?

El hecho ocurrió cuando la colombiana caminaba por una calle rodeada de fotógrafos y curiosos. Como suele ocurrir en estos contextos, varios paparazzi intentaban captar su atención con llamados y preguntas mientras la grababan.

En medio de esa dinámica, uno de los fotógrafos la llamó “mexicana” con el propósito de que mirara hacia las cámaras. Hasta ese momento, según se aprecia en los videos difundidos en redes sociales, la actriz no había respondido a los llamados de la prensa gráfica que la rodeaba.

Sin embargo, al escuchar ese comentario, Sofía Vergara reaccionó de inmediato. La actriz se detuvo por un instante y respondió con una corrección breve pero directa: “¡Colombiana!”, dejando claro su país de origen antes de continuar su camino.

El momento fue suficiente para que el clip se volviera viral en cuestión de horas. Diversos usuarios replicaron el video y comenzaron a debatir sobre la actitud de la actriz en ese intercambio con el fotógrafo.

Para muchos seguidores, la respuesta fue vista como una reacción natural y una forma de reivindicar su nacionalidad, especialmente tratándose de una figura internacional que con frecuencia es identificada como una de las colombianas más influyentes en el entretenimiento global.

Otros usuarios, en cambio, señalaron que la actriz solo respondió cuando escuchó la palabra “mexicana”, después de haber ignorado previamente a los paparazzi. Desde ese punto de vista, algunos comentarios en redes interpretaron su reacción como un gesto que podía percibirse como altivo.

@rastreandofamosos Sofía Vergara no dudó en corregir a un paparazzi que le dijo que era mexicana. El momento ocurrió durante la Semana de la Moda en París, cuando la actriz fue abordada por fotógrafos y uno de ellos la llamó “mexicana”. Sofía reaccionó de inmediato y dejó claro que es colombiana. 💛💙❤️ El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores. 🇨🇴 ♬ sonido original - Rastreando Famosos

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí