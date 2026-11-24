"¡Llegó @sofiavergara a su Barranquilla querida! Nuestra ciudad recibe con los brazos abiertos a una de sus hijas más queridas. Hoy celebraremos su regreso a la tierra que la vio nacer con un homenaje muy especial. ¡Nos vemos en el Gran Malecón, a las 5:30 p. m.! Bienvenida a casa, Toty. Barranquilla se llena de alegría con tu llegada”, publicó la Alcaldía de Barranquilla en la mañana del martes 24 de noviembre sobre la permanencia de la actriz y empresaria Sofía Vergara, que llegó a la ciudad el lunes en la tarde, para recibir un homenaje en la escultura en su honor que se instaló en la ciudad.

La barranquillera de 54 años, que llegó acompañada de su madre, doña Margarita Vergara, y de su hijo Manolo fue recibida por seguidores, personalidades y familiares.

En su hotel, Sofía sucumbió a la tentación de los dulces y postres que le dejaron como obsequio. La misma Sofía compartió en sus historias cómo se deleitó con una preparación de leche.

“Ahora sí que no voy a poder salir de este hotel con esta bienvenida. Como me conocen mis amigas y mis primas. Gracias a todos por mis regalitos”, dijo la colombiana.

"En Barranquilla se baila así", Sofía Vergara en su ciudad

En la noche disfrutó de una parranda vallenata donde bailó animadamente. Anteriormente había disfrutado de bailes como el mapalé y lo que muchos cibernautas llamaron una minicarnaval de Barranquilla. Lo hizo junto a la Reina de los Niños Isabella Daes García, quien también le dio un regalo. La invitada de honor le dijo “Soy tu tía putativa”, y de inmediato las dos se entregaron a las danzas locales.

Pasada la medianoche del lunes, Vergara publicó en su Instagram material que daba muestra de la divertida noche que pasó en su ciudad natal. "¡Qué felicidad llegar a Barranquilla!!! “, escribió, posteriormente subió otras imágenes y la acompañó con un corto pero expresivo texto: En Barranquilla se baila así!!!".

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“¡Qué alegría tan grande recibir en casa a nuestra Toty Vergara! Una barranquillera que salió de esta tierra llena de sueños y conquistó el mundo con su talento y carisma”, escribió el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en su cuenta de X sobre la homenajeada por su trayectoria, sus logros y ese amor tan grande que siempre ha demostrado por la ciudad que la vio nacer”, señaló el alcalde.

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Sofía acudirá por primeraz vez al Gran malecón del Río de la ciudad donde a mediados del año pasado se instaló la escultura que en su honor realizó el maestro Yino Márquez.

En el evento también recibirá el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla y el decerto que la nombra ‘ciudadan ilustre’.

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