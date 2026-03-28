Sofía Vergara, entre las mujeres más poderosas de 2026 según People. Hay más colombianas

La revista People publicó su especial anual de las 25 Mujeres Poderosas , una selección que, más que establecer un ranking tradicional, reconoce a figuras influyentes en distintas industrias. En esta edición, uno de los nombres que destaca desde el inicio es el de Sofía Vergara, quien continúa consolidando su presencia en la industria del entretenimiento global.

Cabe mencionar que la publicación organiza su selección por categorías que abarcan diferentes campos como la televisión, la música, los negocios y la cultura. El criterio editorial se enfoca en mujeres que no solo han alcanzado visibilidad, sino que han demostrado consistencia, capacidad de reinvención y un impacto sostenido en sus respectivos entornos profesionales.

Las colombianas dentro de las mujeres poderosas de People en 2026

Dentro de este panorama, Colombia logra presencia con dos nombres en áreas distintas. Por un lado, Sofía Vergara figura en la categoría vinculada a la pantalla, una elección que responde a su permanencia en proyectos de alto perfil y a su habilidad para mantenerse vigente en Hollywood más allá del fenómeno que representó 'Modern Family‘. A seis años del final de la serie, la actriz no solo continúa activa en televisión —como parte del jurado de ‘America’s Got Talent’—, sino que también ha diversificado su carrera hacia el cine, la animación y los negocios.

La publicación resalta, en esencia, su disciplina y enfoque selectivo frente a los proyectos que asume. Vergara ha logrado sostener una agenda activa sin perder control sobre su marca personal, apoyada en un equipo de trabajo consolidado y en una estructura profesional que le permite equilibrar múltiples frentes. A esto se suma su presencia constante en eventos de alto perfil y su vigencia en la industria de la moda, elementos que refuerzan su posicionamiento como una figura influyente dentro y fuera de la pantalla.

Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

Por otro lado, en la categoría asociada al arte y la música aparece Goyo, reconocida por un periodo reciente de intensa actividad creativa. La artista, conocida por su trayectoria en ChocQuibTown, ha consolidado su camino como solista con el lanzamiento de su álbum Pantera, un proyecto que explora sonidos como el afrobeat y que se conecta directamente con sus raíces culturales.

El reconocimiento de la revista se sustenta en su capacidad para construir un discurso artístico con identidad. Goyo no solo ha ampliado su propuesta musical, sino que también ha llevado su proceso creativo a otros territorios, incluyendo exploraciones en África que nutren su sonido y su narrativa. A esto se suma su rol como figura visible en escenarios internacionales, como la conducción de los Premios Billboard de la Música Latina, lo que evidencia su alcance más allá del estudio.

En su caso, el énfasis está puesto en la autenticidad: una propuesta que parte de su experiencia como mujer afrocolombiana y que busca representar historias, contextos y vivencias que no siempre han tenido visibilidad en la industria musical. Esa conexión entre identidad, creación y mensaje es, precisamente, uno de los factores que explican su inclusión en esta edición.

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