Sofía Vergara reaccionó a su derrota en los ‘Emmy 2024’: “me robaron”

Sofía Vergara se dio a conocer a nivel mundial por su papel de Gloria Delgado en Modern Family. Aunque la actriz barranquillera ha triunfado en Hollywood, no ha conseguido llevarse ninguna estatuilla de los Premios Emmy.

La primera vez que la nominaron fue en el 2010. Desde entonces, ha recibido cinco más, pero, hasta el momento, no ha ganado ningún premio. El pasado domingo se llevó a cabo la 76.ª edición de los Premios Emmy en los Ángeles, California, en Estados Unidos. Sofía competía en una de las categorías más importantes junto a colegas como Naomi Watt, Brie Larson, Juno Temple y Jodie Foster.

“Griselda fue mi primer papel dramático de la historia, y nos llevó 15 años darle vida. Estoy increíblemente agradecida con todos los que formaron parte de esta serie”, dijo a través de sus redes sociales.

Así lució Sofía Vergara en los ‘Premios Emmy 2024′

La barranquillera de 52 años deslumbró en la alfombra roja con un elegante vestido rojo largo. Sin embargo, ‘la Toti’, como también es conocida, se volvió tendencia porque se retiró del lugar antes de tiempo, expresando su frustración al no haber ganado el premio.

En redes sociales se viralizó un video en el que, con un poco de humor, dio a conocer su inconformidad: “¡Me robaron el Emmy otra vez, por quinta vez!”, dijo frente a una cámara.

Los internautas y fanáticos de la actriz reaccionaron: “Te amo, Sofía”, “no tendrás un Emmy, pero tienes nuestros corazones”, “te lo robaron. Mejor actuación de cualquier categoría. Eres una genia”, “no necesitas ese Emmy cuando cargas con ese par de globos de oro”, “robadísimo, ese premio era tuyo”, “para nosotros los colombianos serás siempre nuestra ganadora, ese premio no representa lo que tú eres, tú eres grande y siempre serás nuestro orgullo”, “ella aunque no tenga el premio siempre es la ganadora”, “pero igual eres nuestra ganadora y no tener el Emmy no te quita lo ‘bailao’”, “ganes o pierdas, siempre bonita”.

Sofía Vergara tuvo cáncer. ¿De qué tipo?

En el año 2000, cuando tenía 28 años, Sofía fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Afortunadamente, venció la enfermedad y ahora luce con orgullo la cicatriz que le quedó debajo del cuello.

“A los 28 años, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Se trataba de una revisión rutinaria. Pero los médicos encontraron un bulto en la garganta, y esa palabra pasó a formar parte de mi historia... Pasé incontables horas con tratamientos de radiación y finalmente esa cirugía. Hoy me puedo calificar como una superviviente del cáncer... Mirar la cicatriz de mi garganta me recuerda lo afortunada que me sentí. Tengo suerte de estar en una posición que me permite compartir mi historia y decir que la prevención es muy importante”, dijo en una oportunidad.