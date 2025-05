Sofía Vergara reveló que tuvo “miedo” de trabajar con Karol G en ‘Griselda’

Más de un año después del estreno de Griselda, la serie de Netflix que retrata la vida de la narcotraficante colombiana, la producción sigue generando comentarios entre sus protagonistas. En esta ocasión, fue Sofía Vergara quien compartió su experiencia trabajando con Karol G, quien debutó como actriz en esta producción dramática.

La cantante paisa, reconocida internacionalmente por su carrera en la música urbana, interpretó a Carla, una joven que hace parte del círculo criminal liderado por la protagonista. Su participación fue una de las más comentadas en su momento, y ahora la propia Vergara reveló lo que pensó cuando supo que compartirían escenas.

¿Qué dijo Sofía Vergara de Karol G?

“Me daba un poquito de miedo porque Karol no era actriz, entonces eso siempre da miedo, que le traigan a uno a alguien a un set por las razones que no deben de ser. Entonces, me dio miedo cuando la conocí”, expresó la actriz barranquillera en una reciente entrevista con Infobae.

Sofía Vergara, quien además fue productora ejecutiva de Griselda, explicó que su preocupación inicial se debía a que la elección de Karol G podría haber respondido más a razones mediáticas que actorales. Sin embargo, sus dudas desaparecieron una vez vio a la cantante en acción.

En ese contexto, ‘La Toti’ no solo elogió el desempeño de ‘La Bichota’, sino que también reconoció su profesionalismo y capacidad para adaptarse a un nuevo rol fuera de los escenarios.

“Hizo un trabajo espectacular. Yo creo que más nunca le voy a tener miedo a que me digan: ‘Oh, vamos a poner a una cantante famosa de actriz’, porque, la verdad, se la comió“, agregó Sofía Vergara, dejando claro que su percepción sobre Karol G cambió por completo tras el rodaje.

Griselda fue estrenada en enero de 2024 y recibió elogios por la transformación actoral de Sofía Vergara, así como por el trabajo del elenco en general. La participación de Karol G fue una de las grandes sorpresas, y hoy cuenta con el respaldo público de una de las figuras más influyentes del entretenimiento latino.

¿Karol G y Sofía Vegara son amigas?

Después de trabajar juntas en ‘Griselda’, la actriz y la cantante se han mostrado cercanas en varias ocasiones. Incluso, ‘La Toti’ ha asistido a algunos conciertos de ‘La Bichota’ en Estados Unidos, donde está radicada desde hace años.