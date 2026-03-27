Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, apareció en nueva publicación en redes 

Desde que Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero, las redes sociales se han llenado de mensajes de sus seguidores, amigos y familiares recordando al artista de 34 años con fotografías, videos y sentidos mensajes. Lina Jiménez, hermana del cantante, ha sido una de las personas más activas publicando detalles de lo que ocurrió con las empresas y múltiples negocios que tenía el ‘aventurero’.

¿Qué publicó Sonia Restrepo?

Quien ha mantenido absoluto hermetismo desde el primer momento frente a lo ocurrido es Sonia Restrepo, esposa del cantante. La también empresaria ha optado por el silencio durante todo este tiempo; únicamente realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la que le dedicó unas emotivas palabras a su esposo. Sin embargo, no ha ofrecido declaraciones públicas que permitan conocer cómo ha afrontado este periodo sin él.

En las últimas horas, Lina, cuñada de Sonia, compartió una serie de fotografías en memoria de Yeison. Junto a ellas escribió: “Hoy estaríamos todos felices”. En una de las imágenes aparece posando junto a Sonia; aunque no escribió ningún mensaje adicional, ambas lucen elegantes y cuidadosamente maquilladas. Según otras imágenes que publicó, estaban disfrutando de un matrimonio de una pareja allegada a la familia.

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Los usuarios en redes han estado al tanto de cada cosa que publican los familiares del artista, especialmente de Sonia: “Dios las bendiga y les de mucha fortaleza, de corazón con ustedes. Nunca olvidaremos al aventurero; con el corazón, un abrazo para las niñas y el hermoso niño”, “Dios les siga dando mucha fortaleza, que puedan seguir adelante con su legado, honrando la memoria de nuestro grande”, “a su familia y todos ustedes y a todos los que hemos llorado la partida de un excelente ser humano, padre, hijo, esposo y amigo, que su esencia y su legado siempre estarán con cada uno de nosotros en nuestros corazones”, “la muerte de Yeison es de las perdidas más injustas de esta vida.. Difícil de superar para nosotros sus seguidores”, “si nos duele a nosotros, cómo será a la familia de él”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes sociales.

¿Quién es Sonia Restrepo?

Lejos de los escenarios y la exposición mediática, Sonia Restrepo ha tejido una historia marcada por la discreción, la disciplina y un apoyo incondicional. Aunque muchos la conocen como la esposa de Yeison Jiménez, su identidad va mucho más allá de esa relación: es contadora pública y especialista en temas tributarios, una preparación que le permitió jugar un papel importante en la organización financiera de su familia y, en varias ocasiones, en la gestión administrativa de los proyectos del cantante. Su perfil siempre ha estado enfocado en lo técnico y lo estratégico, muy alejado del mundo del entretenimiento.

En varias oportunidades se describió como una mujer reservada, muy familiar y con un enfoque profundo en la crianza de sus hijos. Su hogar siempre fue su prioridad, por lo que decidió mantenerse alejada de la exposición mediática, incluso cuando la carrera de su esposo ya estaba bien establecida.